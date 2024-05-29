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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: ФРГ и Чехия призвали ЕС поэтапно отказаться от газа и нефти из РФ

Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу на высоком уровне, чтобы определить способы поэтапного полного отказа от поставок газа из России, включая экспорт сжиженного природного газа (СПГ), а также нефти и ядерного топлива, сообщило агентство Bloomberg.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России»,— говорится в письме министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы, которое приводит Bloomberg. Письмо направлено министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. Бельгия в 2024 году председательствует в ЕС.

22 мая Reuters писал, что Бельгия, Германия и Франция обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить, какой ущерб экономике стран ЕС могут нанести ограничения на импорт СПГ из России. Незадолго до этого в ЕС обсуждали включение запрета на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций. Россия — второй по величине поставщик СПГ в Европу после США.

EUobserver, ссылаясь на проект документа, писала, что поставки не будут запрещены, однако ЕС намерен запретить европейским портам обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны и ограничить заход в них судам, которые способствуют обходу санкций против России. В апреле, по данным Kpler, 46% экспортируемого из РФ СПГ было направлено в Европу.

О том, как европейские санкции могут повлиять на поставки российского СПГ,— в материале «Ъ» «Российскому СПГ порт заказан».

Лусине Баласян

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