Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на белорусском правовом портале. Закон не предполагает выхода из соглашения.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Законопроект о приостановке действия ДОВСЕ был внесен в парламент Белоруссии 5 апреля. Тогда пресс-служба белорусского президента поясняла, что страна «в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных Сил».

В 2022 и 2023 годах Чехия и Польша решили не выполнять обязательства по ДОВСЕ в отношении Белоруссии. Затем аналогичное решение приняли другие страны—члены НАТО. Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. Власти объяснили решение тем, что в нынешних условиях достичь договоренности со странами НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможно.

ДОВСЕ в 1990 году подписали шесть государств Варшавского договора, включая СССР, и 16 стран НАТО. Документ ограничивал количество боевых танков и бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в 2007 году после отказа НАТО ратифицировать обновленную версию документа.

Как Россия пересмотрела подход к контролю над вооружениями — в материале «Ъ» «Договоры ушли, договоренности остались».

Лусине Баласян