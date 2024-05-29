От курьера до зампреда

Председатель третьего судебного состава коллегии Верховного суда (ВС) по экономическим спорам Юрий Иваненко во вторник без лишних вопросов получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) к назначению на должность зампреда Верховного суда и главы экономколлегии. Не оказалось вопросов и к председателю Второго кассационного суда общей юрисдикции Анатолию Бондару, который без задержек получил рекомендацию к переназначению на новый срок. А вот к председателю Четвертого кассационного суда Алексею Шишкину и заместителю председателя Седьмого кассационного Борису Горлачу (хотел стать председателем) вопросы были — видимо, поэтому рекомендации они не получили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, Юрий Иваненко был единственным, кто принял участие в конкурсе на должность зампреда ВС, которая стала вакантна благодаря назначению занимавшей ее Ирины Подносовой председателем ВС.

Юрию Иваненко 57 лет, из них более 31 года он работает по юридической специальности, представил его председатель ВККС Николай Тимошин. Он отметил, что вся карьера будущего зампреда ВС связана с судебной системой: начинал тот курьером в районном суде Омска, после службы в армии вернулся в суд уже стажером, потом стал там судьей, дослужился до зампреда Ленинградского областного суда (где некоторое время работал вместе с Ириной Подносовой), а впоследствии стал судьей Верховного суда. А еще Юрий Иваненко — зампред комиссии по приему экзаменов у кандидатов в судьи. И признаков возможного конфликта интересов в связи с работой родственников у него не наблюдается: супруга — домохозяйка, дочь до 2023 года работала в Мариинском театре, а родители — пенсионеры. «Проверки проведены в полном объеме, замечаний не высказано»,— заключил докладчик. Вопросов к кандидату ни у кого не оказалось.

Ирина Подносова сказала, что поддерживает кандидатуру Юрия Иваненко, к ней присоединился председатель Совета судей Виктор Момотов. В итоге ВККС даже не пришлось совещаться для принятия решения, его огласили сразу же.

«Юрий Григорьевич, вы рекомендуетесь, желаем вам удачи, успехов»,— сообщил Николай Тимошин. «Спасибо большое за доверие, постараюсь оправдать»,— отреагировал будущий зампред ВС.

Также без лишних дискуссий рекомендацию к переназначению получил председатель Второго кассационного суда (проверяет решения судов Москвы и еще восьми регионов Центрального округа) Анатолий Бондар. Что не удивительно, учитывая его послужной список: господин Бондар начинал карьеру народным судьей в Краснодарском крае, дослужился до замгенпрокурора по Дальневосточному округу, работал замминистра юстиции и заместителем директора Судебного департамента, оттуда пересел в кресло председателя Нижегородского областного суда и уже в этом качестве в 2014 году возглавил Специальную квалификационную коллегию по отбору кандидатов на должности судей Верховного суда, созданную после ликвидации Высшего арбитражного суда (именно его задачи сейчас выполняет экономколлегия ВС). Кандидата также поддержали председатели ВС и Совета судей. «Спасибо за доверие, будем оправдывать его»,— поблагодарил коллег Анатолий Бондар. Практически без вопросов получил рекомендацию к переназначению и председатель Третьего кассационного суда (проверяет решения, вынесенные судами регионов Северо-Западного округа) Василий Волошин — у него лишь поинтересовались местом работы сына. Был председателем Анапского городского суда, но ушел в отставку и работы пока не нашел, заявил господин Волошин.

А вот к председателю Четвертого кассационного суда (в его юрисдикцию входят в том числе Краснодарский край, Крым и Ростовская область) Алексею Шишкину вопросы были.

Четвертой кассацией рассмотрено 545 гражданских и административных и 86 уголовных дел с участием АО «Тандер», в котором работают сын Алексея Шишкина и его супруга. «Что это за "Тандер" такой?» — интересовались члены коллегии. Это торговая сеть «Магнит», у которой магазины по всей стране, объяснил господин Шишкин. «А почему столько дел доходит до кассационного суда? — не отставали члены коллегии.— И откуда там уголовные дела?» «Наверное, в качестве потерпевших, воруют у них»,— нашелся господин Шишкин. Также выяснилось, что Четвертая кассация рассмотрела 606 гражданских и административных дел и шесть уголовных с участием ПАО «Россети Кубань». «Муж дочери там работает,— признался судья Шишкин,— но он айтишник и никакого участия в судебных делах не принимает». После этого у председателя Четвертой кассации спросили, знаком ли ему коммерсант по фамилии Татулян (сочинский бизнесмен Рубен Татулян в 2017 году попал под санкции США против «воров в законе» как «смотрящий» за Сочи, в 2023 году объявлен в розыск МВД), и тут стало понятно, что дела у Алексея Шишкина совсем плохи. И действительно: председатель ВС Ирина Подносова и председатель Совета судей Виктор Момотов его кандидатуру не поддержали, а комиссия отказала в рекомендации.

ВККС также одобрила переназначение на второй срок председателя Пятого кассационного суда (проверяет решения судов Северо-Кавказского региона) Михаила Тарасенко, председателя Восьмого кассационного суда (отвечает преимущественно за регионы Восточной Сибири) Алексея Кирюшина и главы Девятого кассационного суда общей юрисдикции (проверяет решения судов Дальневосточного округа) Александра Хижинского. А вот зампред Седьмого кассационного суда (регионы Урала) Борис Горлач рекомендации на должность председателя не получил. У членов ВККС возникли вопросы к сделке с недвижимостью, которую он заключил с собственным зятем, а также относительно работы супруги, которая трудится юрисконсультом на оборонном предприятии.

Анастасия Корня