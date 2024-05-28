Молдавского оппозиционера Лунгу три часа удерживали в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева задержали прибывшего из Москвы лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе объединения «Победа». Офицер погранполиции заявил, что депутата проверяли на наличие запрещенных предметов. Спустя три с лишним часа господина Лунгу отпустили.

Алексей Лунгу прилетал из Москвы, где проходил форум БРИКС. Депутат молдавского парламента Ирина Лозован рассказала, что в аэропорту Кишинева у политика забрали паспорт, а зачем начали проверку. «Я попросил сегодня предоставить мне документы и причины, по которым меня задерживают. Мне прямым текстом сказали, что ничего этого не дадут»,— сказал господин Лунгу после выхода из аэропорта, его слова приводит «Sputnik Молдова».

22 апреля участников съезда молдавской оппозиции, объединившихся в коалицию «Победа», задержали после прибытия из Москвы в аэропорту Кишинева. Правоохранительные органы проводили проверку в отношении депутатов и политиков, она продлилась примерно три часа. Лидера партии «Возрождение» Наталью Параску отвели на допрос сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии, а затем также отпустили.

Подробнее о съезде — в материале «Ъ» «Из России с ''Победой''».

Лусине Баласян