НЛМК отдаляется от США

НЛМК (MOEX: NLMK) Владимира Лисина вслед за «Северсталью» и ТМК может продать американские активы. По данным Bloomberg, покупкой трех предприятий интересуется сталелитейная компания Cleveland-Cliffs. C учетом невозможности поставки российских слябов для переработки в США по рыночной цене из-за высоких пошлин американский дивизион потерял интерес для НЛМК, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

НЛМК Владимира Лисина ведет переговоры о продаже своих американских активов сталелитейной компании Cleveland-Cliffs, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Cleveland-Cliffs заинтересована в приобретении предприятий НЛМК в Пенсильвании и Индиане. Активы, пишет агентство, оценены в $500 млн.

Но, как отмечают источники Bloomberg, переговоры между сторонами могут затянуться или вовсе сорваться.

Представители НЛМК и Cleveland-Cliffs отказались от комментариев.

Cleveland-Cliffs называет себя крупнейшим в США производителем плоского проката и одним из основных в стране производителей железорудных окатышей. По собственным данным, в 2023 финансовом году выручка была $22 млрд, EBITDA — $1,9 млрд. Как отмечает Bloomberg, для Cleveland-Cliffs приобретение американских активов НЛМК может быть первой сделкой после неудавшейся попытки поглощения US Steel за $7,3 млрд.

НЛМК в 2021 году, по собственным данным, занимал 21% в российском производстве стали, 19% мирового рынка слябов, 21% и 32% рынков оцинкованного и холоднокатаного проката в России. Обладает активами в России, Европе и США. Выручка в 2023 году выросла на 3,6%, до 933,44 млрд руб., чистая прибыль — на 25,8%, до 209,37 млрд руб. Основной акционер Владимир Лисин занимает третью строчку рейтинга Forbes с состоянием в $26,6 млрд.

Американский дивизион НЛМК, по данным компании, входит в пятерку крупнейших производителей металлопродукции США. Включает предприятия NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating в штатах Индиана и Пенсильвания, которые суммарно производят 700 тыс. тонн стали и 2 млн тонн металлопродукции в год. В 2021 году выручка американского дивизиона была $3,2 млрд, EBITDA — $1 млрд.

Стратегия НЛМК подразумевала поставки на американские предприятия слябов с основной липецкой площадки. Но после введения США в 2018 году импортных пошлин в 25% на стальную продукцию из России НЛМК начал искать других поставщиков слябов для американского подразделения, говорили в компании в 2019 году. В 2022 году в рамках санкций против РФ США повысили импортные пошлины на несколько видов стальной продукции из России до 35%, а в 2023 году — до 70%. По данным бюро переписей США, в 2022 году импорт слябов из РФ в страну сократился до $175 млн против $887 млн годом ранее, а в 2023 году стал нулевым.

Владимир Лисин, основной владелец НЛМК, в июле 2022 года, «РИА Новости»: «Фактически экспорт (металлургической продукции.— “Ъ”) стал почти бессмысленным».

Российские металлурги и до 2022 года выходили из американских активов. «Северсталь» продала два завода в 2014 году, ТМК свое подразделение — в 2020 году. С августа 2022 года покупателей на свои предприятия в США ищет Evraz. В годовом отчете Evraz North America за 2023 год говорится, что поиски покупателя продолжаются, но компания не ожидает быстрой продажи.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов отмечает, что американские активы с учетом невозможности поставлять в страну слябы по рыночной цене особого интереса для НЛМК не представляют. Вклад американского дивизиона в консолидированные показатели НЛМК эксперт оценивает менее чем в 5% EBITDA. Но, отмечает он, с получением денег за продажу активов могут возникнуть сложности.

Евгений Зайнуллин