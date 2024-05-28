Структура Фридмана, Авена и Косогова пригрозила Кипру иском за утрату активов

Люксембургская инвестиционная компания ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова сообщила о потере активов на $7 млрд. В компании считают, что это произошло из-за бездействия кипрских и европейских регуляторов. Компания намерена привлечь власти Кипра к ответственности.

В пресс-релизе компании говорится, что Минфин Кипра более чем 15 месяцев не выдает кипрской «дочке» ABHH ABH Financial разрешение на продажу российского АО «АБ холдинг». Через эти компании ABHH владеет российским Альфа-банком. Соглашение о продаже было достигнуто еще в феврале 2023 года. В компании уточнили, что на протяжении всего этого срока прилагали усилия для получения разрешение от кипрского минфина, но тщетно.

«Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: хотя заявленная политика ЕС заключается в том, что европейские компании должны продавать свои российские активы, задержка с получением необходимых разрешений не позволяет осуществить продажу активов»,— говорится в сообщении.

13 мая 2024 года Арбитражный суд Московской области по заявлению Минфина РФ приостановил корпоративные права ABHH в отношении ее российских активов. Эти активы компания потеряла безвозвратно. Теперь компания рассматривает возможность инициировать иски против кипрского правительства.

24 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании с ABH Financial Ltd, которая контролирует кредитную организацию, более 26,5 млрд руб.

Подробнее о лишении ABHH российских активов — в материале «Ъ» «Альфа-банку сменят юрисдикцию».

Евгений Белоусов