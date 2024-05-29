Фармацевты взялись за Lancet

Фармацевтическая компания «Ланцет» обратилась в суд по интеллектуальным правам с претензией к Elsevier, издателю известного медицинского журнала The Lancet, а также к подконтрольному Richemont бренду Lancel. Российской компании не удалось зарегистрировать товарный знак «Ланцетфарма», в том числе из-за наличия существующих знаков в нужных классах товаров и услуг. Юристы полагают, что «Ланцет» будет добиваться отмены правовой охраны брендов по факту их неиспользования в РФ, но предупреждают о возможных сложностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор The Lancet Ричард Хортон

Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Elsevier Limited Главный редактор The Lancet Ричард Хортон

Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Elsevier Limited

Фармакологическая компания «Ланцет» 27 мая направила в суд по интеллектуальным правам иск в отношении нидерландского издателя научных журналов Elsevier (Elsevier Limited), следует из данных картотеки арбитражных дел. Elsevier, в частности, издает медицинский журнал The Lancet. Одновременно «Ланцет» подало иск в отношении швейцарского производителя сумок и аксессуаров Lancel. В «Ланцете» не ответили на запрос “Ъ”.

Elsevier — одно из крупнейших научных издательств мира, отвечающее, в частности, за базы данных Scopus и ScienceDirect. Журнал The Lancet издается с 1823 года, Elsevier приобрела его в 1991 году. Lancel работает с 1876 года и принадлежит холдингу по выпуску предметов роскоши Richemont. АО «Ланцет» основано в 2005 году, специализируется на поставках препаратов и оборудования в лечебно-профилактические учреждения.

АО «Ланцет» уже владеет знаками «Ланцет» и Lancet, следует из данных Роспатента. В апреле 2022 года компания подала заявку на регистрацию «Lancetpharma Ланцетфарма» в отношении пяти классов товаров и услуг: фармацевтических продуктов и препаратов, медицинских инструментов, офисных, образовательных и научных услуг. Товарный знак по заявке зарегистрирован не был. Согласно заключению Палаты по патентным спорам, заявке было противопоставлено три уже существующих товарных знака: два — от иностранных компаний (Elsevier и агрохимической Corteva) и один — Института пластической хирургии и косметологии (владеет клиникой «Ланцетъ» в Москве).

В октябре 2023 года палата оставила в силе решение Роспатента не регистрировать товарный знак. Бренд Lancel, согласно заключению палаты, не упоминался в качестве препятствия. Пытаясь зарегистрировать другой знак в тот же год («Lansentis Лансентис»), АО «Ланцет», наоборот, ссылалось на сосуществование марок Lancel и The Lancet как на довод к регистрации, следует из другого заключения палаты. Довод принят не был. Товарная марка «Lansentis Лансентис» зарегистрирована в октябре 2023 года, но по меньшему количеству классов товаров и услуг, чем перечислено в исходной заявке.

Через суд АО «Ланцет», вероятно, намерено добиться частичной или полной отмены правовой охраны знаков Lancel и The Lancet в связи с их неиспользованием, полагает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов города Москвы Екатерина Абашина отмечает, что «под использованием может считаться размещение знака на товаре, использование одноименного доменного имени для распространения соответствующего товара или услуги, графическое изображение товарного знака на сайте».

Журнал The Lancet публикуется на сайте с одноименным доменом, товары Lancel, как убедился “Ъ”, доступны в ряде российских физических и интернет-магазинов. «Перспективы исков будут зависеть в первую очередь от наличия или отсутствия доказательств использования спорных товарных знаков на территории РФ»,— говорит Алина Акиншина. Она допускает, что в случае с Elsevier это может быть осложнено «в силу объективного сокращения деятельности компании в РФ в последние годы».

Юрий Литвиненко