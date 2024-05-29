«ТГК-1» не сгенерировала прибыль

Совет директоров ПАО «ТГК-1» рекомендовал акционерам на годовом собрании 24 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на материалы для акционеров к собранию. В компании информацию не прокомментировали. «ТГК-1» также не выплачивала дивиденды по итогам 2021 и 2022 года, что аналитики связывают с наличием в составе учредителей иностранных акционеров, санкционным давлением и общей экономической ситуацией. Эксперты предупреждают, что невыплата дивидендов снижает привлекательность акций компании для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа диспетчерского пункта Автовской ТЭЦ Невского филиала ПАО «ТГК-1»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Работа диспетчерского пункта Автовской ТЭЦ Невского филиала ПАО «ТГК-1»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации «Интерфакса», рекомендация не выплачивать дивиденды за прошлый год дана в связи с тем, что ПАО «ТГК-1» завершила прошлый год с чистым убытком. Из финансового отчета компании по РСБУ следует, что чистый убыток в 2023 году составил более 779 млн рублей против чистой прибыли в 7,1 млрд рублей в 2022 году. Отчетность по МСФО за 2023 год компания решила не публиковать. Ранее на портале раскрытия информации появилось сообщение о том, что годовое собрание акционеров «ТГК-1» назначено на 24 июня в заочной форме. В повестку включены вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределении прибыли и убытков, избрании членов совета директоров, утверждении Устава общества в новой редакции и назначении аудиторской организации.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ТГК-1) зарегистрирована в Санкт-Петербурге с 25 марта 2005 года. Основным акционером общества является ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежит 51,787% акций. 29,988% акций владеет финская компания Fortum Power and Heat Oy. «ТГК-1» объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность генерирующего предприятия составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,57 тыс. Гкал/час.

По итогам 2022 и 2021 годов «ТГК-1» также не выплачивала дивиденды. Объем средств, начисленных на распределение прибыли между акционерами за 2020 год, составил 4,1 млрд рублей, по 0,00107 рубля на акцию.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», обращает внимание, что отказ «ТГК-1» от публикации отчетности по МСФО за 2023 и 2022 годы создает дополнительные сложности для анализа финансового здоровья компании, усиливая неопределенность и недоверие со стороны инвесторов и аналитиков. Наличие в капитале иностранного акционера и санкционное давление ограничивают стратегические и финансовые возможности компании, включая выплату дивидендов, добавляет аналитик. «При этом санкции, инфляция и макроэкономическая нестабильность оказывают давление на финансовые результаты и инвестиционные возможности компании, а потребность в модернизации инфраструктуры и поддержании генерирующих мощностей требует значительных капитальных вложений, доступ к которым сейчас может быть затруднен»,— признает господин Кабаков.

Невыплата дивидендов снижает привлекательность акций компании для инвесторов, ориентированных на получение дивидендного дохода. «Это может привести к снижению спроса на акции и падению их рыночной стоимости»,— предупреждает аналитик «Финам».

Александра Тен