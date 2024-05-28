Зеленский призвал получившие приглашение страны определиться по саммиту в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо призвал страны определиться с участием в «саммите мира», который пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. Он заявил, что все еще ожидает ответа на приглашение от Бразилии, Китая и других стран.

«Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались... Если лидеры молчат, это еще хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что ты враг, чем так, вообще без какой-то мысли. Это говорит, что если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по ТАСС).

Господин Зеленский перечислил несколько стран, которые все еще не ответили на приглашение. Среди них было несколько стран Африки, от которых Киев «получает позитивные сигналы», отметил господин Зеленский (страны он не назвал). «Также мы ожидаем ответа от Китая. Хотелось бы получить ответ от Бразилии. И есть еще много стран, мы всем открыты»,— подытожил президент Украины.

На швейцарскую конференцию в городе Бюргеншток приглашены делегации из 160 стран. Участие в саммите подтвердили более 50 государств. МИД Швейцарии настаивал на присутствии России, однако Украина выступала против. Россия не получила приглашения на «саммит мира». От участия в конференции отказались Бразилия и ЮАР. Китай заявил, что выступает за мирную конференцию, которую признали бы как Россия, так и Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен обсуждать предложения, «основанные на хотелках» Украины.

Подобнее о саммите — в материале «Швейцарскому форуму не нашли формулу».

Александра Горошилова