Биржа, рога и копыта

Сокращение за последние годы поставок из-за рубежа племенных животных открывает для российских компаний новые каналы сбыта внутри страны. Так, «Эконива» и «Чебомилк» летом намерены запустить продажу скота через электронные аукционы, что сейчас активно практикуется, например, в США. Но пока это вряд ли станет массовым явлением, поскольку спрос на племенной скот со стороны агропроизводителей заметно снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГК «Эконива» планирует начать торги племенными нетелями через электронные аукционы, рассказали “Ъ” в самой компании. Там пояснили, что до сих пор развивали лишь офлайн-канал: сделки проходили через звонки, бумажные договоры. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов называет практику электронных аукционов для России новой, добавляя, что ее планирует начать еще один производитель — «Чебомилк». Этот механизм сейчас также широко начали использовать в США, говорят в «Экониве».

ГК «Эконива» считается одним из крупных производителей сырого молока, на ее балансе более 235 тыс. единиц крупного рогатого скота (КРС). Продажей племенных животных группа занимается с 2006 года. За прошлый год она реализовала третьим лицам 14,8 тыс. нетелей, что на 21% больше, чем годом ранее. По данным Минсельхоза, всеми производителями в прошлом году, без учета импорта, совокупно продано 215 тыс. голов, что больше на 19% год к году.

Руководитель департамента продаж Российского аукционного дома Григорий Начинкин говорит, что на рынке в целом существует опыт продажи крупного рогатого скота на аукционах поголовно. Ничего сложного в проведении таких торгов он не видит, но предупреждает, что за период сбора заявок количество и качество поголовья могут поменяться. Рынку понадобится время, чтобы процедура стала привычной, добавляет он.

В «Экониве» рассчитывают, что переход на аукционы поможет нарастить продажи племенных животных «на десятки процентов в год».

Позитивную динамику обеспечит обеление этого сегмента агроиндустрии: сейчас наличие перекупщиков животных затрудняет прямой контакт производителей с конечным потребителем, говорит представитель компании. Некоторые покупатели, по его словам, опасаются заключать сделки напрямую, предполагая, что речь может идти о продаже только больших партий.

Общие продажи племенных животных в моменте замедляются. По данным Минсельхоза, на 1 апреля 2024 года были реализованы 23 тыс. голов, снижение год к году на 2,2%. Президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин обращает внимание на сокращение для аграриев доступности кредитов, в том числе на пополнение поголовья скота. Общий объем потребления говядины, по словам эксперта, сокращается в пользу свинины и курятины. Это снижает рентабельность производства и мотивацию к появлению новых хозяйств.

Общий объем поголовья КРС за десять лет сократился на 2,2 млн, до 17,1 млн животных, говорит господин Юшин.

Электронные аукционы, по мнению Артема Белова, не изменят среду кардинально: «Инвесторы принимают решения о строительстве комплекса вне зависимости от того, как будут заключены сделки». Средняя стоимость племенного скота начинается от 200–250 тыс. руб. за голову, говорит он.

Но доля российских производителей растет за счет сокращения объема импорта. Сейчас поставки из-за рубежа, по словам господина Белова, обеспечивают 15–20% приобретаемого племенного поголовья КРС, в 2018–2019 годах речь шла о 45%. Источник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что за 2023 год в Россию были ввезены 18,8 тыс. племенных животных: год к году снижение составило 39%, а относительно 2020 года — в 3,7 раза. Категория не попала под западные санкции, но перевозить и перегружать животных стало затруднительно, поясняет Артем Белов. Ужесточаются и внутренние нормы. Сейчас нужно доказывать племенной статус животных, а с 1 сентября 2024 года вступят в силу новые требования ввозу в страну животных, семени и эмбрионов. На каждую партию потребуется заключение Минсельхоза об отсутствии заболеваний.

Александра Мерцалова