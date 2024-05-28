Воронежский «Факел» объявил об уходе шести футболистов

Воронежский футбольный клуб «Факел» после завершения сезона 2023-2024 расстанется с большой группой футболистов. Команду покинут Роман Акбашев, Кирилл Суслов, Андрей Мендель, Руслан Магаль, Игорь Калинин и Николай Поярков. У двоих последних закончилась аренда, у остальных истек срок контракта, сообщили в пресс-службе «Факела». Другие подробности ухода из команды шести игроков пока неизвестны.

«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды,— сказано в сообщении «Факела», адресованным ушедшим из команды футболистам — Наш клуб впервые в истории в третий раз подряд сыграет в элитном дивизионе российского футбола. Вы — неотъемлемая часть истории «Факела».

Роман Акбашев сыграл за «Факел» 126 матчей. Его победный мяч в игре с Балтикой (в сезоне ФНЛ 2021–2022) два года назад, по сути, вывел команду в элитный дивизион российского футбола. Еще через год он дважды забил в важнейшем стыковом матче против красноярского «Енисея». Первую часть сезон господин Акбашев провел в клубе «Ростов», однако во время зимнего перерыва вернулся в Воронеж.

Игорь Калинин за два прошедших в РПЛ сезон провел за воронежскую команду 39 игр. Осенью 2023 года у него произошел конфликт с тренерским штабом, однако затем он принес извинения, вернулся в основной состав и провел продуктивный игровой отрезок в конце года.

Руслан Магаль — воспитанник воронежского футбола. В составе «Факела» он сыграл более ста матчей. В прошедшем сезоне он провел 26 игр в РПЛ и шесть раз вышел на поле в кубковых матчах. Кирилл Суслов в различных турнирах защищал цвета «Факела» 65 раз, 17 его матчей пришлись на последний сезон. Андрей Мендель в общей сложности провел за «огнеопасных» 84 матча, их них 18 — в прошедшем сезоне. Николай Поярков в матчах РПЛ в составе воронежцев так и не появился, сыграв только в одном матче Кубка России.

Год назад, после завершения прошлого сезона в РПЛ, «Факел» также серьезно обновил состав. Тогда команду покинули полузащитник Роман Акбашев (перешел в «Ростов»), вратарь Алексей Городовой (подписал контракт с московской «Родиной» из Первой лиги), вратарь Илья Свинов («Спартак»), защитник Сергей Морозов («Локомотив»), хавбеки Мохамед Брахими и Реда Рабеи (оба — болгарский «Ботев») и нападающий Георгий Гонгадзе (перешел в «Торпедо»).

О последнем матче «Факела» в этом сезоне — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Пискунов