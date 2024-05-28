Бизнес меняет подход к офисам

Спрос на столичные офисы стал рекордным за последние десять лет. С января по апрель 2024-го на рынке реализовано более 300 тыс. кв. м, подсчитала компания «Ricci | Офисы». Это самый высокий квартальный показатель с 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Треть от этого объема пришлась на продажу и две трети — на аренду, рассказал партнер компании «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков: «Если мы говорим про второй вариант, то основным критерием выбора на сегодняшний момент является готовность помещения. Только 3% сделок происходят в состоянии Shell & Core. Остальные в том или ином виде относятся к готовым помещениям. Если же мы говорим про сделки купли-продажи, то здесь картина несколько отличается: их доля в Shell & Core стремится к 70%.

Что касается остальных критериев, то важно понимать, что основная масса сделок происходит в зоне Третьего транспортного кольца, порядка 65%. Этот параметр держится уже на протяжении нескольких лет. И основной объем сделок происходит в сегменте класса А, около 50%».

Повышенный спрос на покупку офисных помещений эксперты заметили еще в прошлом году. И он не падает, даже несмотря на высокий уровень ключевой ставки и дорогие кредиты. Интересуются новыми площадями как частные инвесторы, так и корпоративный сектор, отмечают аналитики компании «Ricci | Офисы». В сегменте аренды спрос также превышает предложение. Причем у заказчиков существенно ужесточились требования к помещению, заметила директор офисного департамента, партнер компании NF Group Мария Зимина:

«Ситуация сильно напоминает 2021 год, когда после локдауна всем тоже нужны были дополнительные метры. Мне кажется, это явление связано с импортозамещением и с тем, что бизнес во многом перетек в управление русскими собственниками. Получая актив, многие пересобирают картинку по недвижимости, в том числе и потому, что иностранцы, уходя, открыли двери и показали, каким классным может быть офис. Никто же к ним особенно внутрь-то не заходил, а те делали по своим стандартам, как это принято, классные помещения. Получается, что клиенты предпочитают такие же варианты, тем более за сотрудниками нужно бегать, уговаривать их возвращаться с удаленки. Поэтому все условия друг на друга наложились.

Вместе с тем сейчас мало предложений. Мы ездим по городу и видим, что очень много офисных строек в том числе, но в основном такие проекты запланированы, скорее, для продажи блоками. Если раньше у нас 15% рынка строилось для того, чтобы продать по частям, то сейчас 75% возводится для реализации мелкими блоками.

Площади нарезаются от 50 кв. м, и это, к сожалению, не помогает крупному бизнесу Москвы. Так что нам сильно будет не хватать хороших помещений под аренду. Наверное, это ведет к тому, что география будет расширяться.

Все, конечно же, хотят офис внутри Третьего транспортного кольца, но выбора не будет, и клиенты, вероятно, пойдут в разные бизнес-парки, расположенные и за МКАД».

Ставка аренды офисов класса А в Москве за первый квартал выросла почти на 4%, сейчас квадратный метр стоит 29,3 тыс. руб. за год. Но выбор готовых помещений ограничен, отмечают аналитики «Ricci | Офисы», и это заставляет арендаторов искать офисы без отделки. А стоимость ремонта одного метра офиса класса А доходит до 120 тыс. руб. за метр.

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Светлана Белова