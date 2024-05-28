На Петроградской стороне открыли новый экскурсионный маршрут «Путь Петра»

Во вторник, 28 мая, в Петербурге прошла церемония открытия нового экскурсионного маршрута «Путь Петра» — благоустроенной пешеходной территории протяженностью 2 км в Петроградском районе. В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Экскурсионный маршрут начинается у Нахимовского училища. Он проходит через Петровскую набережную, Домик Петра I, Троицкую площадь — до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке. Часть маршрута на Петровской набережной и Троицкой площади вымощены гранитными плитами, в отдельные плиты вмонтированы декоративные элементы, сделанные из бронзы в виде следов Петра I и медальонов-символов петровской эпохи — якорь, пушки, компас, буквы гражданского алфавита, Петропавловская крепость.

Как сообщили в Смольном, в рамках подготовки маршрута были проведены работы по обновлению наружного освещения на Петровской набережной, благоустроен участок от Мичуринской улицы до Кронверкского протока, установлены скульптурные и художественные объекты, реконструирована подсветка здания Нахимовского училища и скульптурных объектов.

Инициатором проекта выступил «Газпром». Губернатор Петербурга поблагодарил компанию за участие в проекте и общей реконструкции и реставрации города.

Ранее «Ъ-СПб» писал о заявлении Александра Беглова, что переезд «Газпрома» в Петербург обернулся для предприятия большими расходами и пока не принес доходов в бюджет города.

Андрей Ефимочкин

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