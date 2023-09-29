Беглов заявил, что переезд Газпрома обернулся для Петербурга большими расходами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что переезд ПАО «Газпром» пока не принес доходов в бюджет города, сейчас наблюдается обратная ситуация. На заседании правительства города 29 сентября он прокомментировал обстановку вокруг казны.

В бюджет Петербурга пока что не поступили большие доходы от деятельности Газпрома. Расходы города превышают их. Вместе с тем городские власти выполняют свои обязательства в отношении компании, заявил градоначальник.

«Если для всех Газпром — это манна небесная, то для города это большая расходная часть»,— цитирует господина Беглова «Фонтанка».

Губернатор добавил, что бюджетные средства пошли на строительства развязки, помимо этого, специалисты приступили к возведению 32-й и 49-й магистралей в целях обеспечения подъездов к башне ПАО «Газпром».

Ранее в России работал институт консолидированных групп налогоплательщиков, который обеспечил Петербург доходом в 232 млрд рублей в прошлом году. После его отмены в 2023 году бюджет пополнится на 82 млрд рублей от деятельности экс-участников групп, среди которых был и Газпром.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти города поддержали проект корректировки бюджета на 2023 год.

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