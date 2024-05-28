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Коммерсантъ FM
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Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Депутаты Госдумы на заседании ратифицировали соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном. Соглашение было подписано еще в конце 2023 года — оно должно было заменить действующее с 2018 года временное соглашение.

«Новые договоренности затрагивают практически весь российский экспорт и существенно улучшают условия нашей торговли»,— отметил замминистра экономического развития Владимир Ильичев, его слова приводит пресс-служба.

Согласно сообщению Минэкономики, преференции охватывают около 60% российского экспорта товаров, отправляемых в Иран по пониженным пошлинам. После подписания временного соглашения товарооборот с Ираном за четыре года вырос в два раза: с $2,1 млрд в 2019 году до $4,1 млрд в 2023 году.

После ратификации соглашения средний размер пошлин на российскую продукцию должен снизиться примерно в четыре раза (до 4,5%). При этом по большей части категорий пошлина будет нулевой: это металлургическая продукция, электроаппаратура, электрические машины и оборудование, механическое оборудование, лес, химическая продукция, трубы, локомотивы, мясо крупного рогатого скота, кондитерские изделия, сахар. Это позволит российскому бизнесу экономить до $300 млн в год.

Либерализация пошлин не коснется лишь 12–13% товаров — менее 5% от объема торговли Ирана и ЕАЭС. «Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли. Рассчитываем, что достигнутые договоренности также станут стимулом и для развития транспортного коридора Север—Юг, формирования новых цепочек добавленной стоимости»,— добавил Владимир Ильичев.

О торговле России с СНГ — в материале «СНГ обрастает торговыми связями».

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