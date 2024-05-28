Гибкое ОСАГО на один день смогут оформить водители такси

Водители такси смогут оформить страховку ОСАГО на один день онлайн. Для сотрудников с низким уровнем аварийности предоставляются более выгодные условия страхования — первые несколько недель стоимость составит 100 рублей в день. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе ГК «Ренессанс Страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что в дальнейшем цена будет зависеть от индивидуальных данных водителя, в числе которых стаж вождения и количество аварийных случаев. Систему оформления гибкого ОСАГО для таксистов страховщики запускают вместе с сервисом «Яндекс Такси».

Примечательно, что в 2023 году премии от сегмента автострахования Группы «Ренессанс Страхование» увеличились на 15,7% и достигли 38,1 млрд рублей — это 31% от общего числа премий компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «Пассажиравтотранс» увеличил на 11% затраты на страхование ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Варвара Рудич

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