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Коммерсантъ FM
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TotalEnergies намерена поставлять водород из Туниса в Европу

Совместное предприятие французской TotalEnergies и люксембургской EREN Groupe, TE H2, и австрийская энергетическая компания Verbund подписали меморандум с правительством Туниса о реализации проекта по производству экологически чистого водорода под названием H2 Notos. Предполагается, что водород с месторождения на юге Туниса будет экспортироваться в страны Центральной Европы.

На начальном этапе проекта стороны соглашения планируют производить 200 тыс. тонн экологически чистого водорода в год с возможностью увеличения производства до 1 млн тонн. Поставлять его в Европу TE H2 и Verbund намерены по трубам SoutH2 Corridor — строящегося водородного трубопровода, который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году. Он соединит Северную Африку с Италией, Австрией и Германией.

Согласно проекту, протяженность SoutH2 Corridor должна составить 3300 км. На 70% он будет состоять из перепрофилированной инфраструктуры газопроводов, а на некоторых участках будут проложены новые трубы.

Кирилл Сарханянц

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