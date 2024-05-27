Телефонные мошенники начали выманивать у участников СВО причитающиеся им выплаты

В Нижегородской области мошенники предпринимают попытки похитить средства, причитающиеся участникам СВО, сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России. По данным банка, участникам спецоперации и их родственникам сообщают, что положенная военнослужащим единовременная выплата размере 195 тыс. руб. будет удержана из их денежного довольствия.

По словам аферистов, причина удержания средств — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения СВО. Для большей убедительности они отправляют в мессенджер фальшивую копию выписки из приказа департамента финансового обеспечения минобороны РФ.

После этого мошенники сообщают, что избежать списания средств можно, но для этого военнослужащему или его родным необходимо перевести все деньги с карты на «безопасный счет». Эти средства аферисты обещают, но получив деньги, они перестают выходить на связь.

Андрей Репин