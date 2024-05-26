Прокуратура проверит саратовского подрядчика ФОК «Любимов»

Прокуратура Березников проверит застройщика физкультурно-оздоровительного комплекса ФОК) «Любимов», сообщает надзорный орган. Вчера сильным порывом ветра со здания ФОК была снесена крыша.

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Надзорный орган намерен оценить работу подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные работы, а также заказчика. Сейчас занятия в ФОКе прекращены, сообщил глава города Алексей Казаченко.

Согласно данным сайта госзакупок, аукцион (объявляла администрация Березников) на право строительства ФОК на правом берегу Березников прошел в конце 2018 года. Его победителем было признано зарегистрированное в Москве ООО «Монте-Аво» (расположено в Саратове). При стартовой цене лота в 82 млн руб., победитель предложил цену в 79 млн руб. В дальнейшем стоимость контакта была увеличена до 125 млн руб. 30% средств строительства выделил бюджет города. Заказчиком строительства значится березниковский УКС. Объект был сдан в конце 2022 года.

По данным Rusprofile.ru, выручка ООО «Монте-Аво» в 2023 году составила 1, 1 млрд руб., чистая прибыль – 5, 8 млн. Учредитель – предпринимательница из Саратова Асмик Дживанян. В октябре 2023 года организация внесена в реестре недобросовестных поставщиков. Компания получила 13 заказов от «РЖД-Строй» на 823 млн руб. и 64 контракта на 343 млн руб. от «РЖД».

ОБНОВЛЕНО: В мэрии Березников сообщили, что власти оперативно связались с подрядной организацией, которая строила ФОК, по поводу реализации гарантийных обязательств. «Планируется проведение экспертизы, чтобы определить алгоритм действий» - сказали в администрации.