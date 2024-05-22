Экс-топ-менеджеры сочинского Водоканала получили условные сроки за мошенничество

В Сочи приговорили к условным срокам бывшего заместителя директора по капитальному строительству МУП города Сочи «Водоканал» Максима Кубрака и экс-руководителя отдела капитального строительства «Водоканала» Максима Дегтева. Оба приговора, на которые обратил внимание «Ъ-Юг», опубликованы в картотеке Центрального райсуда Сочи.

Суд признал виновными экс-топ-менеджеров сочинского МУП «Водоканал» в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, хищения денежных средств, направленных на развитие системы водоснабжения Сочи, совершались с конца 2019 до марта 2021 года: злоумышленники в отчетных документах завышали объемы выполненных работ. Ущерб бюджету Сочи составил 153,9 млн руб.

В материалах дела отмечено, что в преступную группу входили одиннадцать человек, в том числе заместители директора МУП «Водоканал». Организатором мошеннической схемы является гражданин, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Фамилия фигуранта не называется.

Весной 2023 года СМИ сообщали, что директор МУП города Сочи «Водоканал» Антон Денисов объявлен в розыск по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Наталья Решетняк

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