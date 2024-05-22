«Интер» перехватили у китайцев

Китайский Suning Holding Group Co. потерял контроль над миланским «Интером» — клубом, который продемонстрировал готовность вернуть себе статус европейского футбольного гиганта прошлогодним выходом в финал Лиги чемпионов и уверенной победой в итальянском первенстве в нынешнем сезоне. Он перешел к американскому фонду Oaktree Capital Management. Эта структура выступила кредитором «Интера», когда тот понес серьезные потери, связанные с пандемией коронавируса. Однако владельцы команды не смогли вернуть долг, сумма которого достигла почти €400 млн. Интрига теперь заключается в том, захочет ли Oaktree становиться полноценным собственником «Интера», вложив в его покупку не меньше, чем выделил на кредит, или попробует найти на него покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Интера» празднуют победу в «Серии А»

Фото: Alessandro Garofalo, Reuters Игроки «Интера» празднуют победу в «Серии А»

Фото: Alessandro Garofalo, Reuters

Американский инвестиционный фонд Oaktree Capital Management объявил о том, что итальянский «Интер» перешел под его контроль. Сообщая об этом, Алехандро Кано, глава европейского подразделения фонда, заявил, что «первоначальной его задачей» будет обеспечение «операционной и финансовой стабильности» клуба, пообещав уважать интересы его болельщиков, а также «историю и наследие».

Эта новость стала продолжением довольно сложной истории. В 2016 году контрольный пакет акций «Интера» приобрел китайский Suning Holding Group Co. Тогда клуб с шикарным послужным списком, в котором была победа в Лиге чемпионов в 2010 году, переживал непростой период, фактически потеряв статус гранда. Вернул он его только в нынешнем десятилетии.

В 2021 году «Интер» после перерыва в 11 лет взял золото чемпионата Италии, в 2023-м прорвался в финал Лиги чемпионов, в нынешнем сезоне снова добился успеха в национальном первенстве, оторвавшись от конкурентов на огромное расстояние.

Однако, чтобы сохранить вектор, владельцам клуба, который понес серьезные потери во время пандемии коронавируса, пришлось занимать средства. По данным La Gazzetta dello Sport, размер кредита, взятого «Интером» у Oaktree в 2021 году, составил €275 млн. Однако с учетом процентов сейчас сумма долга выросла до €395 млн.

При этом Suning сам столкнулся с проблемами и оказался не в состоянии выплатить его по требованию кредитора. Президент «Интера» Стивен Чжан признавался, что пытается договориться с партнерами о реструктуризации задолженности, но переговоры к успеху не привели. Таким образом, «Интер» стал вторым миланским футбольным клубом, доставшимся американскому инвестфонду. «Милан», тоже находившийся в кризисе, в 2018 году перешел под контроль погасившего его долги Elliott Management. Позже тот передал клуб другому фонду из США — RedBird Capital Partners.

Впрочем, история «Интера» на дефолте Suning явно не завершилась. Forbes отмечает, что в данный момент непонятно, какими будут дальнейшие шаги Oaktree Capital Management.

Дело в том, что его, строго говоря, еще нельзя считать полноценным собственником клуба. Для обретения такого статуса, как уточняет Il Giornale, фонду необходимо заплатить еще разницу между рыночной оценкой «Интера» и суммой задолженности. А оценка колеблется в диапазоне от €800 млн до €900 млн. Иными словами, если Oaktree захочет остаться хозяином команды, то должен будет инвестировать в нее даже больше, чем ранее предоставил ей в качестве займа.

Между тем Bloomberg настаивает на том, что у «Интера» есть и иные финансовые обязательства, например, перед держателями выпущенных Inter Media and Communication SpA — структурой, отвечающей за реализацию клубных медиаправ,— облигаций на €415 млн. Это обстоятельство снижает привлекательность актива, какими бы ни были его чисто спортивные достижения. Forbes не исключает, что Oaktree постарается «оперативно» избавиться от него, найдя более увлеченного футболом покупателя.

Алексей Доспехов