Фестиваль медиаискусства «НУР», шахматы и джаз в Саду рыбака и экоматч «Рубина»

Главным событием последних выходных мая будет четвертый Международный фестиваль медиаискусства «НУР», который объединит более десятка локаций. С концертами выступят артисты L’One и Александр Пушной, а послушать легендарные саундтреки к фильмам можно будет на симфоническом шоу в исполнении Imperial Orchestra. Для фанатов футбола и экологии запланирован матч «Рубина», приуроченный ко Дню химика. А в парках пройдет открытие шахматного сезона и фестиваль парковых сообществ. Подробнее — в афише.

Что посетить на фестивале «НУР»

С 24 по 26 мая в Казани будет проходить Международный фестиваль медиаискусства НУР. Основная программа фестиваля представляет аудиовизуальные инсталляции от медиахудожников из разных стран и регионов. Среди участников — как знаменитые студии и объединения, так и новые имена. Познакомиться с ними можно будет подземной галерее Баумана, на швейной фабрике «Адонис», в Консисторской башне Казанского Кремля. Для их посещения необходимо приобрести билет за 2000 руб. Часть локаций фестиваля можно будет посетить бесплатно — например, Двор Национального музея РТ, Колесо обозрения, пляж «Локомотив» и Кремлевскую набережную. Подробный список всех локаций фестиваля можно найти на сайте события.

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Лекции, дискуссии и artist talks станут частью образовательной программы фестиваля — они пройдут с 24 по 26 мая с 11:00 до 15:00 в Национальной библиотеке РТ. Художники, кураторы фестивалей, креативные продюсеры и другие лидеры индустрии погрузят гостей в контекст развития медиаискусства, расскажут о своем пути, поделятся личным опытом и ответят на вопросы слушателей. Участие в образовательной программе бесплатное по регистрации по ссылке.

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25 мая в рамках фестиваля будет представлена ночная музыкальная программа, которая соберет 15 артистов разных поколений и жанров. Мероприятие займет пространство бывшего OBI, где с 21:00 до 4:00 будут работать сразу две музыкальные сцены. Билет на ночную программу стоит 2000 руб.

Куда сходить на концерты

23 мая ресторан Leto открывает концертный сезон выступлением исполнителя L’One. Зрители услышат любимые хиты в исполнении артиста Левана Горозии, для которого музыка — это универсальный язык общения, язык творческой свободы и экспериментов. Начало выступления в 22:00, стоимость билетов — 3000 руб. (18+)

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24 мая в 19:00 в «Татнефть Арене» пройдет симфоническое шоу Cinema Medley с саундтреками из фильмов. В этот вечер в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и звёздных солистов прозвучат легендарные музыкальные композиции из фильмов «Интерстеллар», «Звёздные войны», «Парк Юрского периода», «Начало», «Пираты Карибского моря, «Бэтмен», «Гарри Поттер», «Шерлок Холмс», «Ла-Ла Ленд» и многие другие. Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

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24 мая на концертной площадке Big Twin Arena выступят Александр Пушной и группа «ОТП Студио». Артисты выйдут на сцену с интерпретациями известных песен и авторскими хитами. Стиль музыкантов сложно определить традиционными жанровыми рамками, ведь многие их песни — каверы на известные хиты или сочетание нескольких в одной. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов начинается от 2400 руб. (12+)

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25 мая в детском центре «Экият» казанская группы Drum&Cellos представит программу «Мировые хиты на виолончелях». Проект разрушает стереотип, что игра на классических музыкальных инструментах — это немодно, скучно и только для избранных. Музыкальная программа квартета варьируется от классики до поп-музыки и рока, от Вивальди до взрывных AC/DС. В программе — новые интерпретации хитов таких мировых музыкантов, как Nirvana, AC/DC, Muse, Coldplay, Michael Jackson, Depeche Mode и другие. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татарский театр имени Камала Фото: Татарский театр имени Камала

Какие спектакли посетить

23 мая в театре им. Камала покажут спектакль «Мхббт FM / Мэхэббэт FM» об отношениях двух главных героев, работающих на радио. Он — ди-джей, она — звукорежиссер. Они любят друг друга, хоть осознание этого и приходит к ним не сразу. Эстрадно-джазовая комедия Ильгиза Зайниева, уже ставшая классикой театра им. Камала, рассчитана на молодежную аудиторию. Начало постановки в 19:00, билеты можно купить от 345 руб. (12+)

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В этот же день в театральной площадке MO состоится спектакль «147» — ретроспектива отношений по книге «147 свиданий» писательницы Радмилы Хаковой. В постановке смешиваются настоящий и виртуальный мир. Начало в 19:00, билеты стоят от 800 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татарский театр оперы и балета имени Джалиля Фото: Татарский театр оперы и балета имени Джалиля

23 мая в рамках Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева в театре оперы и балета можно будет посмотреть балет «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского. В основу сюжета классики русского балета легла старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого колдуна. А 25 мая здесь покажут балет «Баядерка» — один из шедевров Мариуса Петипа, который входит в классический репертуар театра. В основе его сюжета история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, обернувшаяся трагедией из-за ревности. Начало в 18:00, билеты могут быть в наличии у уполномоченных представителей. (18+)

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25 мая в 18:00 театре им. Качалова можно будет посмотреть мюзикл по фантастической повести Михаила Булгакова «Роковые яйца». Действие спектакля-антиутопии происходит в молодой Стране Советов, где от неизвестной болезни умирают куры. В это время профессор Персиков делает научное открытие: обнаруживает неизвестный до сих пор так называемый «луч жизни», под воздействием которого ускоряются все жизненные процессы. Стоимость билетов — от 250 руб. (12+)

Самых юных зрителей ждут 26 мая в театре на Булаке на спектакле «Невероятное приключение Фантика и Лии». Главная героиня Лия — настоящая фантазерка, мечтающая о выступлениях в цирке и превращающая всё вокруг в маленькие представления. Лия расскажет зрителям удивительную историю о волшебной встрече с маленьким щенком Фантиком, который и поможет осуществить ей заветную мечту. Начало в 12:00, билеты можно купить за 500 руб. (3+)

Какие спортивные события посетить

С 22 мая на ледовой арене «Дворец спорта» будут проходить хоккейные матчи Международного турнира среди студенческих сборных команд «СтудМир», в которых примут участие 8 команд из шести регионов России и сборная из Китая. Матчи групповых этапов пройдут до 24 мая включительно, а финал состоится 25 мая в 12:45. Вход свободный.

25 мая с 9:00 до 17:00 в акватории парка «Черное озеро» будет проходить открытое Первенство по судомодельному спорту среди учащихся Республики Татарстан. Участники соревнований устроят гонки на радиоуправляемых моделях кораблей и суден, а понаблюдать за ними смогут все желающие.

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25 мая на «Ак Барс Арене» состоится матч российской Премьер-лиги между казанским «Рубином» и «Сочи». Заключительную игру сезона в Казани приурочат ко Дню химика. На матче планируется установить рекорд России по созданию арт-объекта в виде футбольного мяча из пластиковых крышек. В рамках матча будут работать пункты раздельного сбора отходов, а также интерактивные площадки, где можно будет узнать о переработке пластика и изготовить памятные сувениры из вторсырья. Начало матча в 16:30, билеты стоят от 200 руб.

Что смотреть в кино

В прокат вышло продолжение франшизы российского супергеройского «Майора Грома». В новой части «Майор Гром: Игра» майор полиции Игорь Гром выступает настоящим супергероем, известным всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией в борьбе с преступниками. По сюжету в городе появляется таинственный злодей с именем Призрак, который угрожает жизни обычных людей. (16+)

Центральной темой фильма «7 дней, 7 ночей», который сейчас идет в прокате, стал кризис в некогда дружной и любящей семье Гуреевых. Супруги уже оказываются на грани развода, когда спасти брак решает их восьмилетняя дочь Настя, купив на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению. Главных героев ожидают веселые приключения и испытания, напоминающие о самом ценном и важном. (12+)

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На какие выставки сходить

С 23 мая в Центре современной культуры «Смена» начнет работу выставку «9/0» — первый масштабный проект казанского художника Саши Шардака, посвященный культурной трансформации на рубеже XX и XXI веков. Проект расположится по всему городу и запустится в несколько этапов. В выставочном зале «Смены» будут представлены инсталляции, в рамках которых художник экспериментирует со светом и музыкой, а также инсталляции из отдельных объектов: скульптуры, графики и принтов. Стоимость билетов — от 200 руб., детям до 10 лет — бесплатно. В течение нескольких недель после открытия в «Смене» инсталляции будут возникать по городу и станут паблик-арт объектами в парке «Черное озеро» и экстрим-парке «УРАМ». (6+)

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан открылась выставка художника-живописца, члена Союза художников Кыргызской Республики Рината Ханафеева. Экспозиция посвящена его отдельному циклу о «городе на Липовой горе» — древнему городу волжских болгар Джукетау, располагавшемуся около современного Чистополя. В картинах, наполненных деталями, символами и аллегориями, сплетаются сочные краски теплой Азии и лирическая нежность северных широт. Стоимость билетов — 100 руб., детям до 18 лет — бесплатно.

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Чем заняться еще

23 мая в парке «Крылья Советов» откроется сезон уличных кинопоказов в рамках проекта «Ретро-четверг». Все лето на сцене парка будут бесплатно показывать советские фильмы. Первым фильмом станет комедия режиссера Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» 1971 года.

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Познакомиться и забрать домой подопечного ИЗ приюта для бездомных животных можно будет 25 мая в Горкинско-Ометьевском лесу. С 12:00 до 16:00 на собачьей площадке парка пройдет благотворительная акция «Лапа дружбы», где будут представлены собаки из казанских приютов. Участники акции смогут не только выбрать питомца, но и пожертвовать бездомным животным корм, пеленки, миски и наполнители. Вход свободный.

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25 мая в Саду рыбака состоится открытие шахматного сезона в парках Казани совместно с сообществом Yaratam Chess. С 12:00 здесь можно будет принять участие в шахматных турнирах, а в 15:00 сыграть партию в сеансе одновременной игры с мастером спорта международного класса Ильдаром Низамовым. В завершение мероприятия пройдет камерный джазовый концерт с участием групп «Кейптаун», Shanu и квартета Юрия Щербакова. Начало концерта в 18:00, вход свободный.

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26 мая в парке «Черное озеро» можно будет познакомиться с парковыми сообществами, которые наполняют казанские общественные пространства жизнью. С 11:00 в парке запланированы интерактивное шоу об астрономии, лекция о правильном уходе за комнатными растениями и о переутомлении. Параллельно в парке пройдут бесплатные мастер-классы от парковых сообществ. Подробная программа мероприятия будет опубликована на сайте parkikazani.ru.

26 мая на сцене Stand Up Kazan выступит комик Саша Киселев — участник телепроекта «Stand Up» на ТНТ и различных интернет-проектов от Stand Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб» и другие. Начало стендап-концерта в 20:30, стоимость билетов — от 800 руб. (18+)