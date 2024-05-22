УНИКС избавил «Локомотив-Кубань» от финала

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС снова сыграет в финале play-off первенства Единой лиги ВТБ. В среду казанцы благодаря эффективнейшей работе Ненада Димитриевича на своей площадке обыграли «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии со счетом 92:87. За титул УНИКС поспорит с ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 31 очко, стал лучшим игроком матча против «Локомотива-Кубани»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 31 очко, стал лучшим игроком матча против «Локомотива-Кубани»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В полуфинальном противостоянии УНИКСа и «Локомотива-Кубани», как казалось, заметно большими шансами на победу располагала казанская команда. В пользу подопечных Велимира Перасовича говорила их стабильность. УНИКС стал первым по итогам регулярного чемпионата, в то время как краснодарцы, сталкиваясь со взлетами (среди них и отыгранные «минус 22» у того же УНИКСа) и падениями, заняли только четвертое место. На деле, однако, УНИКСу достался жутко неудобный, временами совершенно непредсказуемый, да еще и злопамятный в хорошем смысле противник. Напомним, что УНИКС и «Локомотив-Кубань» пересеклись в финале чемпионата прошлого года. В тот раз удача была на стороне казанцев.

Главный тренер казанцев Велимир Перасович по ходу всего play-off отказывался от практики, дававшей результат в «регулярке»,— игры с привлечением по возможности только лидеров команды. То есть Перасович играл короткой ротацией. И такая тактика приносила успех. Апогея ставка на лучших достигла в пятом матче противостояния с «Локомотивом-Кубанью». В нем, например, Джален Рейнолдс и Ненад Димитриевич на двоих принесли команде 52 очка. Однако уже в следующей игре проявились и недостатки «схемы Перасовича».

Перегруженные лидеры казанцев просто встали. В итоге последовало поражение с разницей в «минус 30».

После такого фиаско ключевой задачей, стоявшей перед наставником казанцев в преддверии решающего матча серии, было восстановление ресурсов своих лидеров. Перасович, рассуждая о предстоящем матче, в качестве параметров, обеспечивающих нужный исход, называл в интервью официальному сайту клуба «жесткость и агрессивность», то есть те, что требуют свежести. Главный тренер казанцев Александр Секулич, в свою очередь, заявил, что главное, чтобы «ничего не помешало выполнять установки на матч». «Ни соперник, ни трибуны, ни что-либо еще»,— сказал он официальному сайту клуба.

По факту ни один из тренеров команд от схем, дававших результат в предыдущих матчах, отказываться не стал.

Перасович все так же играл ограниченной ротацией, что с учетом почти сразу включившегося в боевой режим Димитриевича (еще до перерыва македонец набрал 15 очков и сделал четыре передачи) и предельно жесткой и агрессивной игры в исполнении Маркоса Найта держало казанцев в отличном графике. Но и широкая ротация «Локомотива-Кубани» оказывалась не менее эффективной. Да, очевидного лидера в составе гостей не просматривалось (чуть выделялся разве что Патрик Миллер). Однако это не помешало железнодорожникам уйти на большой перерыв с дефицитом всего в три очка. Хороший результат для гостевого матча такого уровня.

Установившееся в игре равновесие чуть сдвинулось в пользу УНИКСа после большого перерыва. У казанцев уже с четырьмя фолами играли и Джален Рейнолдс, и Михаил Беленицкий (до сирены он успел получить и пятое замечание), но тактику Перасович не менял, по-прежнему оставляя на площадке своих лидеров, которые работали на износ. К примеру, Найт за игру получил едва ли две минуты отдыха. «Наелись» и Луи Лабейри с Ненадом Димитриевичем. Но именно последний и сделал игру, проведя просто великолепную концовку.

За полторы минуты до сирены, когда счет был равным, он включил режим героя и выдал серию из семи очков, посреди которых затесался еще и один подбор.

Площадку Димитриевич покинул, имея 31 очко в активе. То есть больше трети от всего, что набрал УНИКС.

Казанцы победили со счетом 92:87 и во второй раз подряд сыграют в финале. Противостоять им будет ЦСКА. Первые матчи финальной серии пройдут 26 и 28 мая в Казани. Краснодарцы сыграют в серии за третье место с «Зенитом». Первые матчи состоятся 25 и 27 мая в Санкт-Петербурге.

Александр Петров