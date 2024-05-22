Шведы показали защитный рефлекс

Предварительный этап чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии без давно отцепленной от этого состязания международными санкциями сборной России, запомнился приключениями некоторых грандов — в первую очередь чуть не пролетевших мимо play-off финнов, а также превращением в главного фаворита самой незадачливой в последние годы среди «больших» сборных. Шведы оказались единственными, кому удалось преодолеть групповой раунд без потерь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучший защитник НХЛ прошлого сезона Эрик Карлссон (№65) помог сборной Швеции одержать семь побед в семи матчах группового этапа

Фото: Darko Vojinovic / AP Лучший защитник НХЛ прошлого сезона Эрик Карлссон (№65) помог сборной Швеции одержать семь побед в семи матчах группового этапа

Фото: Darko Vojinovic / AP

Чуть ли не главным хитом предварительного этапа этого чемпионата мира стало, как ни странно, выступление австрийцев. Скромненькая сборная — без достижений, почти без топовых игроков, типичный «второй хоккейный» эшелон — умудрилась наделать шума. Сначала она устроила перестрелку со швейцарцами, которых уже принято воспринимать как вполне реальных претендентов на награды, потому что каждый год собирают приличный по размеру и качеству отряд хоккеистов из НХЛ,— уступив им 5:6. Затем совершила какое-то чудо в матче с канадцами, прошлогодними чемпионами, умудрившись в заключительном периоде отыграться с 1:6: дожимать наглых слабаков хоккейным монстрам пришлось в овертайме. А в следующем матче австрийцы, пропустив от финнов два гола, сравняли счет и смогли буквально одновременно с сиреной об окончании основного времени забросить победную шайбу. В современной истории финского хоккея настолько болезненных поражений было немного.

Но привкус боли в нем мог быть еще сильнее. Дело в том, что после выигрыша у сборной Финляндии австрийцы получили вполне реальный шанс выкинуть ее из play-off и забраться туда самим. На самом деле, чтобы занять четвертое место, им требовалось в заключительном туре справиться с аутсайдерами группы A британцами. Но с ними австрийцы как раз и допустили роковой срыв, отменив сенсацию. Финны проникли в play-off, правда, со шлейфом из крайне невнятных игр, не сладив, помимо австрийцев, ни с кем, кто котировался в их группе высоко,— ни с канадцами, ни с чехами, ни со швейцарцами. И это при том, что и команды, их опередившие, не выглядели идеальными охотниками за наградами. Как и неплохо укомплектовавшиеся американцы в группе B.

Они забили кучу голов, три их форварда — Мэтт Болди, Брейди Ткачак и Джонни Годро — очутились на верхушке списка лучших бомбардиров турнира, но обилие ошибок в обороне картину подпортило.

Строго говоря, на предварительном этапе была всего одна сборная, к которой ярлык бесспорного претендента на золото приклеивался без труда. И это самая незадачливая среди «больших» сборных в последнее время. В 2018 году шведы взяли золото чемпионата мира, который принимала Дания, свое 11-е в общей сложности и второе подряд. А дальше стартовала странная череда осечек. Ладно бы сборной Швеции с ее кадровыми возможностями просто не доставалось золото. Но штука в том, что она даже не приблизилась к нему. В 2019 году ее выбили в четвертьфинале, первом раунде play-off, финны. В 2021-м (в 2020-м чемпионат не проводился из-за пандемии коронавируса) шведы сумели не попасть в кубковую стадию, финишировав пятыми в группе и потерпев, например, поражение от датчан. В 2022-м в четвертьфинальном матче они были предельно близки к выигрышу у канадцев, но разбазарили отрыв в три шайбы, пропустив две на излете основного времени, после того как соперники сняли вратаря. Наконец, год назад шведская команда — опять же сразу после группового этапа — споткнулась на ничем вроде бы не примечательных латвийцах.

Сейчас, кажется, шведы решили во что бы то ни стало карму сломать — наиболее очевидным способом. Перед этим чемпионатом мира эксперты обращали внимание прежде всего на канадский и американский составы. Групповой раунд заставил признать, что собранный шведами ничуть не хуже.

В нем, может быть, не так много, как у двух североамериканских сборных, по-настоящему громких имен в нападении, зато в обороне есть Эрик Карлссон, Виктор Хедман, Расмус Далин — топовые без каких-либо оговорок хоккеисты НХЛ.

И играет этот шведский вариант в хоккей очень мудрый — без лишнего, в отличие от тех же канадцев или американцев, разгильдяйства. Отсюда отсутствие потерь. Более того, шведы даже обошлись без ситуаций, когда победу надо выгрызать.

В четвертьфинале им выпало встречаться с финнами. И расклад в этой паре явно не в пользу сборной Финляндии, хоть ее бэкграунд — с чемпионскими титулами 2019 и 2022 годов (второму предшествовал триумф на пекинской Олимпиаде) — куда краше шведского. Навскидку он не сильно отличается от расклада в противостоянии канадцев и словаков. Высоченный градус интриги — это скорее про две другие пары. Одна свела хозяев чемпионата чехов, дождавшихся на излете группового раунда классного подкрепления из НХЛ в лице двух форвардов — Давида Пастрняка и Мартина Нечаса, и американцев, другая — швейцарцев и насоливших им на той же стадии в 2023 году, прежде чем прорваться аж в финал, немцев.

Алексей Доспехов