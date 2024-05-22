Аэропорт Сочи планирует летом принять 7 млн пассажиров

Летом 2024 года аэропорт Сочи планирует сохранить турпоток на уровне 2023-го и принять около 7 млн пассажиров по 90 направлениям, из которых 64 внутренних и 26 международных. Аэропорт принял запросы на выполнение рейсов от 34 регулярных авиаперевозчиков, включая 12 иностранных, сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика», управляющей аэропортом.

Ожидается, в частности, возобновление полетов по маршрутам Сочи — Волгоград (авиакомпания «Победа»), Сочи — Чита и Сочи — Хабаровск. Планируется, что авиакомпания iFLY запустит новые маршруты по новым дальневосточным направлениям — Улан-Удэ, Якутск, Благовещенск.

Среди международных направлений, напомнили в «Аэродинамике», начнутся полеты по маршруту Манама — Сочи. Летом продолжится программа полетов авиакомпании Red Wings по маршруту Сочи — Пхукет. Аэропорт Сочи работает над развитием новых направлений и привлечением новых перевозчиков из стран Ближнего Востока, Азии и СНГ. Ожидается, что наиболее популярными международными направлениями станут Стамбул и Анталья, Ереван, Дубай, Тель-Авив, Баку, Тбилиси и Ташкент.

В компании напомнили, что на майских праздниках аэропорт Сочи обслужил 558 тыс. пассажиров. Показатель остался на уровне 2023 года. При этом по внутренним направлениям турпоток сократился на 3,6%, по международным вырос на 22%.

Вячеслав Рыжков

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