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Тренер на сезон

«Челси» расстался с Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино продержался на посту наставника «Челси» всего один сезон. В нем английский клуб выступил лучше, чем в кошмарном предыдущем, последовавшем за сменой владельца Романа Абрамовича на консорциум во главе с Тоддом Бёли, но все-таки не настолько, чтобы считать отставку сенсацией. «Челси» не выиграл ни одного трофея, а в чемпионате финишировал шестым, с трудом попав в еврокубки.

Маурисио Почеттино во время матча между «Челси» и «Борнмутом»

Маурисио Почеттино во время матча между «Челси» и «Борнмутом»

Фото: John Sibley / Action Images, Reuters

Маурисио Почеттино во время матча между «Челси» и «Борнмутом»

Фото: John Sibley / Action Images, Reuters

«Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино. По данным The Telegraph, The Guardian, BBC, отставка произошла по «взаимному согласию» сторон, а договоренность о ней была достигнута после встречи Почеттино с топ-менеджерами клуба — спортивными директорами Полом Уинстэнли и Лоренсом Стюартом, а также с его совладельцем Бедадом Эгбали. На ее «мирный» и даже «дружеский» характер указывает заявление Уинстэнли и Стюарта. Они выразили «признательность» Маурисио Почеттино, добавив, что на Stamford Bridge, стадионе команды, ему «всегда будут рады».

Однако The Guardian утверждает, что Почеттино ушел на фоне разногласий с клубным руководством по поводу стратегии развития и распределения полномочий.

А источник издания, знакомый с экспертной оценкой тренировочных методик, применявшихся аргентинцем, назвал их устаревшими.

Маурисио Почеттино продержался в «Челси» ровно один год. О назначении аргентинского специалиста с довольно ярким послужным списком, в котором были и гранды — «Тоттенхем» и ПСЖ,— было объявлено сразу после окончания предыдущего сезона. Для «Челси» он стал первым после расставания с прежним владельцем, при котором клуб закрепил за собой ранг безусловного европейского футбольного гиганта. В 2022 году российский предприниматель Роман Абрамович продал «Челси» консорциуму во главе с американцем Тоддом Бёли. И тот сезон превратился для лондонского клуба в настоящий кошмар. Он финишировал в английском первенстве на 12-м месте, а запомнился прежде всего безумной тренерской чехардой. По ходу сезона пост главного тренера «Челси» поочередно занимали четыре человека — Томас Тухель, Грэм Поттер, а также трудившиеся в статусе исполняющих обязанности Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард.

От Маурисио Почеттино с его опытом и репутацией специалиста, умеющего быстро находить общий язык с футболистами, ждали, что он оперативно исправит печальную ситуацию, в которой очутился клуб, решившийся на очередную кадровую перестройку. В рамках летнего трансферного окна 2023 года «Челси» попрощался с целой группой игроков — Каем Хаверцом, Калиду Кулибали, Матео Ковачичем, Кристианом Пулишичем, Мэйсоном Маунтом, Нголо Канте — и приобрел вместо них примерно такой же по численности отряд новобранцев, в том числе считающихся очень перспективными, таких как Мойсес Кайседо, Кристофер Нкунку, Коул Палмер.

При этом BBC полагает, что однозначных выводов насчет эффективности работы Почеттино в «Челси» делать все же нельзя.

С одной стороны, призов лондонцы снова не добыли. С другой — были близки к победе в Кубке английской футбольной лиги, в финале турнира уступив «Ливерпулю». А из Кубка Англии «Челси» выбыл в полуфинале, наткнувшись на английского флагмана «Манчестер Сити». Лишь выступление в чемпионате в какой-то момент намекало на катастрофу, сопоставимую по громкости с прошлогодней. Выручил ударный финиш из пяти подряд побед, позволивший зацепиться за шестую строчку. Она даст возможность осенью стартовать в еврокубках — либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций. При этом некоторые молодые игроки, скажем Палмер, под началом Почеттино добились серьезного прогресса.

Новым тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот

Интрига теперь связана с именем преемника аргентинца. The Telegraph включил в шорт-лист претендентов на вакантную должность — Себастьян Хенесса из «Штутгарта», Мичела из «Жироны», Кирана Маккенну из «Ипсвича» и Энцо Мареску из «Лестера».

Алексей Доспехов

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