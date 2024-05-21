Реконструкция Федоровского гидроузла на Кубани будет стоить 6,6 млрд рублей

В декабре 2025 года планируется завершить реконструкцию Федоровского гидроузла в Абинском районе Краснодарского края. Объем финансирования проекта составит 6,6 млрд руб., следует из данных, размещенных в Единой информационной системе «Закупки».

В заявке указано, что 4 млрд руб. направят на сами строительно-монтажные работы, а стоимость необходимого оборудования оценили в 751 млн руб. Подрядчик должен будет предоставить техническую документацию для ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок нормальной эксплуатации гидроузла и входящих в него инженерных систем составит пять лет с момента подписания акта приемки.

В начале апреля Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции сооружения. Планировалось в том числе устройство рыбопропускного шлюза и противофильтрационной завесы под основными гидротехническими сооружениями.

Реконструкция гидроузла потребовалась в связи с тем, что в апреле 2022 года на плотине при подготовке к реконструкции произошла авария. Сооружение обрушилось.

Вячеслав Рыжков

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