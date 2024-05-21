Власти Новороссийска осудили бездействие УК во время атаки на город

В ближайшее время отдел гражданской защиты города совместно с МКУ ГО и ЧС проведут с представителями управляющих компаний Новороссийска инструктаж по действиям во время воздушных атак. Необходимость мероприятий связана с возникшими у властей города претензиями к УК после их бездействия во время атаки на город.

В мэрии Новороссийска подчеркнули, что УК «не довели до жителей информацию о том, где находятся укрытия, у кого находятся ключи от подвалов, каким образом надо себя вести в многоквартирном доме». На работу управляющих компаний и закрытые подвалы во время атаки пожаловались и жители города.

Инструктаж также проведут с руководителями подразделений соцсферы, сотрудниками администраций внутригородских районов и представителями ТОСов. От учреждений города власти ждут предложений по улучшению системы оповещения, чтобы она полностью покрывала город. Власти также поручили сотрудникам «Безопасного города» круглосуточно поддерживать систему оповещения в исправном состоянии.

В мэрии отметили, что подземные бункеры со стальными дверями и бетоном в 6–8 метров существуют только на предприятиях гражданской обороны. При атаках население должно использовать так называемые простейшие укрытия: погреба, подвалы частных домов, подземные стоянки, подземные переходы, помещения в квартирах без окон.

При нахождении во время сигнала об угрозе на улице или в транспорте нужно оперативно спрятаться в ближайшем простейшем укрытии. При нахождении дома необходимо выключить свет, газ, взять заранее собранный «тревожный чемоданчик» и эвакуироваться в ближайшее простейшее укрытие.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко раскритиковал работу управляющих компаний города. Он заявил, что недобросовестные УК должны уйти с рынка. Также мэр отметил, что за работой управляющих компаний ужесточат контроль.

Татьяна Ручкина

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