В Казани за сутки к ответственности привлекли 444 водителей

За прошедшие сутки в Казани к административной ответственности были привлечены 444 автомобилиста и 101 пешеход. Об этом сообщает мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из общего числа наказанных водителей 20 человек ехали без пристегнутых ремней, 31 человек не предоставил преимущество пешеходам, ещё три человека проигнорировали требования по перевозке детей. Кроме того, семь автомобилистов задержали за управление транспортным средством с признаками опьянения.

В мэрии напомнили, что за январь-апрель в Казани произошли 258 аварий. В результате девять человек погибли, ещё 300 получили ранения и травмы.

"Ъ-Казань"

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