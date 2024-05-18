Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

На Даниловском кладбище в Москве прошли похороны Сергея Андрияки, народного художника России, члена Российской академии художеств, ректора Академии акварели и изящных искусств. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Сергей Андрияка умер 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником прошла в его академии. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.

Отпевание прошло в храме Спаса Преображения на Болвановке в Москве. На похороны на Даниловском кладбище пришли более сотни людей: родственники, коллеги, ученики и друзья.

Сергей Андрияка получил известность благодаря картинам в технике многослойной акварельной живописи. С 1985 года прошло больше 1 тыс. выставок художника в Москве, российских регионах и за рубежом.

Некролог — «Академик водяных красок».