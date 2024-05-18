Худрук РАМТа Бородин попал в больницу с воспалением легких

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин находится в больнице с воспалением легких. В пресс-службе РАМТа уточнили, что 82-летний худрук был госпитализирован вчера, 17 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бородин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Бородин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я нахожусь в больнице с воспалением легких»,— рассказал «РИА Новости» господин Бородин. Сколько времени он там пробудет, не уточняется.

Алексей Бородин окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (сейчас — ГИТИС). В 1973–1980 годах работал главным режиссером Кировского театра юного зрителя, в 1980–1989 годы был главным режиссером, а с 1989-го стал худруком РАМТ. Под его руководством театр поставил десятки спектаклей.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Также является лауреатом Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, премии правительства в области культуры.

Лаура Кеффер