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Коммерсантъ FM
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«Ночь музеев» порадует разнообразием

Какие мероприятия посетить в рамках культурной акции 18 мая

Исторический стендап, экскурсия по бомбоубежищу и настоящий бал — сегодня в Москве состоится «Ночь музеев». В этом году к акции присоединились около 160 площадок, среди которых галереи, библиотеки, парки и особняки. В рамках ежегодного проекта вечером горожане смогут посетить специально организованные лекции, концерты, перформансы и мастер-классы. В этот раз общая тема звучит так: «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Некоторые площадки сохраняют плату за вход, но на подавляющее большинство событий требуется только регистрация.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

У москвичей будет возможность не только посмотреть перформансы, но и поучаствовать в них, отмечает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Официальной стартовой площадкой будет ГМИИ имени А. С. Пушкина, выставка Владимира Вейсберга — основная изюминка. Любопытно время окончания "Ночи музеев", акция иногда затягивается до глубокой ночи. Например, до 01:00 открыт Московский музей современного искусства с громадной ретроспективой Зураба Церетели. До двух часов ночи будут пускать в ГЭС-2, можно будет ходить в сопровождении медиатора, но надо записываться на сайте, потому что посещение организовано по сеансам. Наконец, до 03:00 можно заходить в Еврейский музей и центр толерантности, там сейчас очень любопытный проект "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие".

Дмитрий Буткевич — о неожиданных проектах «Ночи музеев» 2024

Из новых необычных мероприятий я бы выделил два иммерсивных, то есть с участием посетителей. Это Центр "Зотов", здесь планируется коллективный перформанс "Хлеб", где будут замешивать тесто, формовать его, при этом можно будет послушать лекцию и посетить экскурсию по выставке.

Очень любопытную акцию устраивает галерея "Веллум" в Гостином дворе. Это будет квартирник "Пальто Рогинского", посетители как бы перенесутся в начало 1980-х и будут присутствовать на полузапрещенных квартирных выставках и концертах. И музыканты, и художники, персонажи, их играющие, будут участвовать в этом процессе, зрители также будут вовлекаться. Все это на фоне выставки Михаила Рогинского, шестидесятника, нонконформиста, очень известного художника».

“Ъ FM” также изучил программу акции и выяснил, что жители столицы в этом году смогут узнать о цифровой безопасности в Музее криптографии, потанцевать на балу в заповеднике «Бородинское поле», осмотреть противоатомное бомбоубежище в пространстве «Подземная Москва» и послушать стендап о Рюриковичах в ГИМе.

Площадки с каждым годом все чаще прибегают к коллаборациям, говорит культуролог Настя Четверикова: «Пора уже проводить "Ночь музеев" не один раз в год, а хотя бы раза три. Потому что люди за одну ночь ничего не успевают понять, они приходят, там толпа народа, и впечатления не остается.

В этом году москвичам стоит особенно обратить внимание на не самые очевидные проекты. Например, мне очень нравится "Хор желаний", в этом году он будет проходить в "ГРАУНД Солянке". Каждый участвует в этом хоре, загадывает желание и хор импровизирует. Это потрясающе интересная акция, на которую я всем желаю попасть.

В Музее русского импрессионизма будет проходить театральное действие, посвященное выставке и сопровождающее ее, что, конечно, совершенно другими глазами даст посмотреть на группу "13". Еще очень нетривиальное событие будет, например, в ЦТИ "Фабрика" — ночная экскурсия по выставке "Орловский авангард". Мне кажется, очень актуальная история для всех о том, как люди приходят к современному искусству. И, конечно же, всегда рекомендую "тусу" в Еврейском музее и центре толерантности, это каждый раз настоящий праздник.

Музеи сейчас скрещивают очень много разных жанров. То есть музей и театр, музей и кино, музей и музыка, музей и танцевальное искусство, это уже все настолько связано, что музей становится огромным культурным пространством».

Акция «Длинная ночь музеев» впервые была проведена в Берлине в 1997 году. С 2005-го проект стал международным, в нем принимают участие 40 стран и более 3,5 тыс. площадок. В России «Ночь музеев» впервые прошла в 2002 году, Москва присоединилась к акции в 2007-м. В 2023 году мероприятия в рамках проекта посетили больше 2 млн человек по всей стране.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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