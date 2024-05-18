Умер Дэбни Коулмен, сыгравший в фильме «Тутси» и сериале «Подпольная империя»

Американский актер Дэбни Коулмен умер в возрасте 92 лет. Он запомнился ролями комедийных злодеев и подлых боссов, пишет Reuters. Обладатель «Золотого глобуса» и премии «Эмми», в 2014 году получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Дэбни Коулмен

Фото: Phil McCarten, Reuters Актер Дэбни Коулмен

Фото: Phil McCarten, Reuters

Господин Коулмен мирно умер дома в Санта-Монике (штат Калифорния), сообщила его дочь Куинси Коулмен. Причина смерти не уточняется.

Дэбни Коулмен родился в Остине (штат Техас). Учился в в Военном институте Вирджинии и в Университете Техаса. Был призван в армию в 1953 году и служил в Европе. Получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в сериале «История Слэпа МакСвелла» (1987–1988), премию «Эмми» за роль второго плана в сериале «Поклялся молчать» (1987) и две премии Гильдии актеров за сериал «Подпольная империя» (лучший актерский состав, 2010–2014). Среди других его известных работ — роли в фильмах «С девяти до пяти» (1980), «На Золотом пруду» (1981), «Тутси» (1982), «Военные игры» (1983), «Дом там, где сердце» (1990), «Вам письмо» (1998).

Леонид Уварчев