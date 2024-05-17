Французский режиссер снимет фильм «Кремлевский волшебник» о российском политтехнологе

Французские киностудии Curiosa Films и Gaumont приступили к работе над фильмом в жанре политического триллера, основанным на книге Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник», сообщает Variety. Картина расскажет историю человека по имени Вадим Баранов, который стал политтехнологом Владимира Путина. Прообразом главного героя СМИ называют бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Режиссером фильма стал Оливье Ассайас. В съемках примут участие актеры Джуд Лоу, Зак Галифианакис, Пол Дано, Алисия Викандер и Том Старридж. В разработке сценария принял участие писатель и постановщик Эмманюэль Каррер.

Роман Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» был опубликован в феврале 2022 года. Повествование в романе идет от имени Вадима Баранова, который завершил работу в Кремле и вышел на пенсию. Сюжет книги построен вокруг внутренней работы российского правительства, Вадим Баранов встречается с людьми из окружения Владимира Путина. Среди знаковых фигур в романе встречаются Михаил Ходорковский (объявлен в РФ иноагентом), Борис Березовский, Евгений Пригожин. Во Франции роман был продан тиражом 430 тыс. экземпляров. Книга переведена или готовится к переводу более чем на 30 языков.

Владислав Сурков, которого СМИ называют прообразом Вадима Баранова, в 1990-х работал в банке «Менатеп», возглавляемом Михаилом Ходорковским (объявлен в РФ иноагентом). В 1999–2008 годах занимал пост замглавы администрации президента, а в 2008–2011 годах стал первым заместителем. В декабре 2011 года назначен вице-премьером, с мая 2012 года руководил аппаратом правительства РФ. 8 мая 2013 года президент России Владимир Путин отправил Владислава Суркова в отставку с формулировкой «по собственному желанию». После он стал помощником президента и оставил эту должность в 2020 году.

Подробнее о биографии Владислава Суркова — в материале «Ъ».