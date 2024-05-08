В Ярославле с 1 июля вырастет квартплата

С 1 июля в Ярославле вырастет муниципальный тариф на содержание и ремонт жилья. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил заммэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Депутаты обсуждали вопрос содержания контейнерных площадок. Они обратили внимание на неопределенность с вывозом мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам.

«Мы видим эту проблему, что объем этого мусора значительно вырос в первом квартале этого года и во втором. Поэтому сейчас мы при планировании тарифа на содержание и ремонт, который у нас будет изменяться с 1 июля, мы именно по этим расходам, именно по этой строчке содержания контейнерных площадок, предусмотрим увеличение средств, чтобы у управляющих компаний был источник для выполнения этих работ. Сегодня он есть, но он маловат»,— сказал заммэра Ярославля Николай Степанов.

Последний раз в Ярославле тариф на содержание и ремонт жилья увеличивался в декабре 2022 года примерно на 10%. Ранее проблему недостаточного тарифа поднимали представители управляющих компаний города на заседании Штаба общественной поддержки, который проводит уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров. В частности, речь шла о том, что существующий муниципальный тариф недостаточен для оплаты труда дворников, так как рассчитывается из МРОТа. Найти дворника на зарплату в размере минимального размера сейчас крайне сложно из-за дефицита кадров.

Антон Голицын