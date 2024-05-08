Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области выпал снег

В Ярославской области на региональных дорогах выпал снег, в частности по дороге в Переславль-Залесский. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Дорога в сторону Переславля

Дорога в сторону Переславля

Фото: Дороги Ярославля//«Вконтакте»

Дорога в сторону Переславля

Фото: Дороги Ярославля//«Вконтакте»

Министр дорожного хозяйства Роман Душко сообщил о том, что в период с 8 по 12 мая ожидаются осадки в виде снега. На контроль уже взяли опасные участки дорог и объекты, по которым ездят рейсовые автобусы.

«Поручил обеспечить подготовку машин КДМ (как минимум одной единицы), для быстрого реагирования при возникновении сложных и аварийно-опасных ситуаций на дорогах»,— написал господин Душко.

Как сообщал «Ъ», вчера снег выпал в Москве. В СМИ также сообщается об осадках в Свердловской области, Нижнем Новгороде, Краснодарском крае, Костромской области.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...