В Ярославской области выпал снег
В Ярославской области на региональных дорогах выпал снег, в частности по дороге в Переславль-Залесский. Об этом сообщают жители в соцсетях.
Дорога в сторону Переславля
Фото: Дороги Ярославля//«Вконтакте»
Министр дорожного хозяйства Роман Душко сообщил о том, что в период с 8 по 12 мая ожидаются осадки в виде снега. На контроль уже взяли опасные участки дорог и объекты, по которым ездят рейсовые автобусы.
«Поручил обеспечить подготовку машин КДМ (как минимум одной единицы), для быстрого реагирования при возникновении сложных и аварийно-опасных ситуаций на дорогах»,— написал господин Душко.
Как сообщал «Ъ», вчера снег выпал в Москве. В СМИ также сообщается об осадках в Свердловской области, Нижнем Новгороде, Краснодарском крае, Костромской области.