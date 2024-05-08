В Ярославской области выпал снег

В Ярославской области на региональных дорогах выпал снег, в частности по дороге в Переславль-Залесский. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога в сторону Переславля

Фото: Дороги Ярославля//«Вконтакте» Дорога в сторону Переславля

Фото: Дороги Ярославля//«Вконтакте»

Министр дорожного хозяйства Роман Душко сообщил о том, что в период с 8 по 12 мая ожидаются осадки в виде снега. На контроль уже взяли опасные участки дорог и объекты, по которым ездят рейсовые автобусы.

«Поручил обеспечить подготовку машин КДМ (как минимум одной единицы), для быстрого реагирования при возникновении сложных и аварийно-опасных ситуаций на дорогах»,— написал господин Душко.

Как сообщал «Ъ», вчера снег выпал в Москве. В СМИ также сообщается об осадках в Свердловской области, Нижнем Новгороде, Краснодарском крае, Костромской области.

Алла Чижова