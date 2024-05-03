Грузинский премьер отказал Вашингтону

Власти Грузии не намерены уступать давлению со стороны западных партнеров, требующих отказа от принятия так называемого закона об иноагентах. На этом фоне, как выяснилось, глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе даже решил не посещать с рабочим визитом США. Тем временем кульминация конфликта вокруг законопроекта еще впереди. Грузинская оппозиция обещает устроить «день общенационального неповиновения» 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе были готовы выслушать в Вашингтоне, но от поездки он неожиданно отказался

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе были готовы выслушать в Вашингтоне, но от поездки он неожиданно отказался

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

О дипломатическом скандале между США и Грузией стало известно из заявления американского посла в Тбилиси Робин Данниган. Витиеватым дипломатическом языком она сообщила, что представители Вашингтона пригласили к себе «должностных лиц высокого ранга Грузии» для «обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США», но, «к сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться».

Грузия и США считаются «стратегическими партнерами». Этот статус подразумевает хартия, подписанная в конце 2008 года, после «пятидневной войны», тогдашними главами внешнеполитических ведомств двух стран Кондолизой Райс и Григорием Вашадзе. Один из пунктов документа предусматривает возможность проведения «срочных консультаций» по вопросам, «представляющим взаимный интерес».

МИД Грузии поспешил выступить с разъяснением, которое еще больше обострило дипломатический конфликт.

«Премьер-министр был приглашен в США с тем условием, что парламент временно приостановит рассмотрение закона "О прозрачности внешнего влияния"»,— говорилось в заявлении ведомства. И отмечалось: выдвижение предварительных условий для визита «не соответствует духу партнерства и взаимного уважения».

«Подобного не было ни разу после декабря 1991 года, когда США признали независимость Грузии»,— заявил “Ъ” аналитик независимого ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, отметив: всего несколько лет назад невозможно было представить, что руководитель страны, «во многом зависящей от Вашингтона как в экономическом, так и в политическом плане», сам откажется от посещения США. По мнению собеседника “Ъ”, рассуждения о корректировке внешнеполитического курса Грузии в свете выступления почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, «судя по всему, вполне обоснованы». На митинге 29 апреля он сказал, что на Западе «существует глобальная партия войны», которая пытается «втянуть Грузию в новую войну с Россией».

Дипломатическая перепалка между Вашингтоном и Тбилиси сразу вышла на новый уровень: советник госсекретаря США Дерек Шолле заявил, что поговорил с Ираклием Кобахидзе по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». «Мы выразили премьер-министру Кобахидзе нашу обеспокоенность по поводу текущей траектории развития Грузии»,— отметил господин Шолле в соцсети X, продолжив в том же тоне: «Враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства угрожают евроатлантическому будущему Грузии».

В свою очередь, премьер Кобахидзе написал в той же соцсети: он рассказал своему американскому собеседнику, что за последние годы США дважды пытались устроить госпереворот в Грузии (имелись в виду массовые митинги оппозиции).

Происходило это, как отметил глава правительства, руками прежнего посла США Келли Дегнан и с участием местных НКО (напомним, что суть скандального законопроекта состоит как раз в регулировании деятельности некоммерческих организаций).

На этом фоне массовые протесты в Грузии продолжаются. Так, в ночь на пятницу демонстранты перекрыли площадь Героев — главный транспортный узел Тбилиси. Их было так много, что полиция не решилась применить силу. В течение трех часов центр города был полностью парализован. Причем протестующие заявили, что это лишь подготовка к «общенациональному дню неповиновения», который пройдет 11 мая — за несколько дней до запланированного обсуждения скандального законопроекта в третьем, окончательном чтении.

Георгий Двали, Тбилиси