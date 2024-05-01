В Грузии нарастают противозаконные настроения

Грузинский парламент 1 мая во втором чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который в народе называют «законом об иноагентах», или попросту «русским законом». Твердое намерение правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) сделать свою инициативу законодательной нормой вот уже несколько недель приводит к многотысячным митингам оппозиционно настроенных граждан. Свою акцию — в поддержку закона — провели и власти. На ней «серый кардинал» Грузии Бидзина Иванишвили фактически объявил об отказе страны от курса на евроинтеграцию. По его мнению, «партия глобальной войны» (видимо, он имел в виду коллективный Запад) пыталась подорвать суверенитет Грузии, однако благодаря закону об иноагентах грузинская власть сможет отстоять право страны на независимость и сохранение традиционных ценностей. Обсуждение законопроекта в стенах парламента между тем сопровождается драками депутатов, а насилие стало неотъемлемой частью уличных протестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией в ночь на 1 мая произошли на проспекте Руставели

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Наиболее ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией в ночь на 1 мая произошли на проспекте Руставели

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Парламентский ринг

В парламенте Грузии 1 мая во втором чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предусматривает регистрацию в специальном реестре любых организаций с более чем 20% зарубежного финансирования.

Как и во время предыдущих обсуждений, атмосфера в стенах законодательного органа была накаленной.

Депутаты от правящей партии и оппозиции, кажется, бросили затею выйти на какие-либо компромиссы, а потому дискуссии быстро переросли в драку.

Некоторых законодателей председатель парламента Шалва Папуашвили даже выгнал из зала, а оппозиционерке Тамар Чарквиани выключил микрофон, заявив, что «не даст ей устроить митинг».

Зато Леван Хабеишвили, председатель крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили, все-таки смог сказать свое слово. Он призвал ГМ отозвать законопроект и напомнил, что лидеры партии власти еще недавно заявляли: «Ни один закон не стоит волоска ребенка». Он напомнил, что во время акций протеста силовики «избивали до синяков» молодежь.

«Пожалуйста, прекратите обсуждение закона. Если вы этого не сделаете, я призываю граждан Грузии выйти (на митинги.— “Ъ”). Каждый должен выступить и защитить интересы Грузии»,— сказал оппозиционер.

Весь его внешний вид говорил о том, что сам господин Хабеишвили готов бороться против законопроекта даже ценой собственного здоровья. В парламент председатель ЕНД прибыл из больницы, куда попал накануне.

В клинику господин Хабеишвили был доставлен с переломами костей носа и выбитыми передними зубами.

По словам оппозиционера, его в течение 15 минут били спецназовцы, предлагая политику назвать себя «чмо» в обмен на прекращение насилия. «Такого удовольствия я им не доставил»,— сказал перебинтованный политик.

«Грузинская мечта» отзывать закон не собиралась, а потому 1 мая в тбилисских аптеках выстроились очереди из граждан, желающих обзавестись респираторами и физрастворами. Одна аптечная сеть даже устроила акцию, бесплатно раздавая каждому желающему по три маски и одной бутылке с физраствором для промывания глаз после контакта со слезоточивым газом.

Уличная битва

Как показали акции протеста, состоявшиеся в ночь на 1 мая, без спецсредств не могут обойтись ни демонстранты, ни стражи порядка. В ночь на среду участники митинга против «закона об иноагентах» попытались перекрыть выходы из здания законодательного органа, чтобы устроить депутатам от ГМ «коридоры позора». Однако спецназ оттеснил активистов с боковых улиц на центральный проспект имени Шота Руставели. При выдавливании митингующих полиция применила перцовый и слезоточивый газы, а также резиновые пули.

В защиту протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, призвавшая главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон. «Совершенно необоснованное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы... Полная ответственность ложится на правительство. Грузинский народ лишен права на мирный протест»,— заявила политик.

Несмотря на призывы главы государства, власти решили, что от демонстрантов надо зачистить и проспект Руставели, добавив к спецсредствам еще и водометы

Однако полиции лишь временно удалось рассеять демонстрантов, которые то и дело возвращались на только что покинутые ими позиции. При этом было заметно, что многие участники митинга хорошо подготовлены: они пришли с противогазами, касками и рюкзаками, в которых находились средства для промывки глаз. Первую помощь пострадавшим от спецсредств оказывали студенты-медики.

В какой-то момент активисты начали возводить на проспекте баррикады из скамеек, металлических заграждений и мусорных урн. Противостояние силовиков и активистов продолжалось до раннего утра.

В результате столкновений, по сообщениям МВД Грузии, пострадали шесть полицейских и были задержаны 63 человека.

Среди задержанных за «невыполнение законных требований представителя правоохранительных органов» оказался и избитый Леван Хабеишвили.

Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, также не сидел молча. Экс-президент Грузии распространил заявление с призывом к сторонникам продолжать митинги в «максимально радикальном и непримиримом стиле», поскольку «цацкаться с подобными властями нельзя».

Между тем дополнительный импульс оппозиции добавил проправительственный митинг, который власти республики собрали 29 апреля в Тбилиси.

Больше всего оппозиционно настроенную часть общества раззадорило выступление почетного председателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили, которого считают теневым правителем Грузии.

Дело в том, что заявления господина Иванишвили были восприняты как сигнал об изменении внешнеполитического курса Тбилиси и развороте к России.

Так, миллиардер заявил, что в 2004–2012 годах при Михаиле Саакашвили «Грузией управляла внешняя агентура», пришедшая к власти в результате «революции роз» 2003 года. По словам господина Иванишвили, Михаил Саакашвили пришел к власти «с помощью НПО», а поскольку нельзя допустить «назначения власти в Грузии извне», то и надо принять законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Если этого не сделать, то, уверен Бидзина Иванишвили, у республики появятся новые власти, выбранные для нее «глобальной партией войны». Кто состоит в этой ранее неизвестной структуре, «серый кардинал» Грузии уточнять напрямую не стал, но из его слов становилось понятно, что имеет он в виду некие западные силы, «влияющие на НАТО».

По мнению Иванишвили, именно «глобальная партия войны» виновата в конфликтах и нестабильности в регионе.

В частности, эти силы «противопоставили Грузию России в 2008 году», а потом «ввергли Украину в еще более ужасное состояние», пытаясь к тому же «открыть второй фронт против России в Грузии». Если же к власти «вернется агентура», то «глобальной партии войны» удастся «открыть второй фронт».

Впрочем, Бидзина Иванишвили пообещал, что власти этого, конечно, не допустят. «Сегодняшняя Грузия — это не Грузия времен Шеварднадзе и не Украина Януковича»,— заверил теневой лидер страны и выразил сожаление, что «не покарал ЕНД как преступную организацию», когда пришел к власти в 2012 году. Впрочем, объявить «партию Саакашвили» вне закона господин Иванишвили пообещал сразу после парламентских выборов, намеченных на октябрь.

Перед участниками проправительственного митинга также выступили мэр Тбилиси Каха Каладзе, официальный председатель ГМ Ираклий Гарибашвили, премьер Ираклий Кобахидзе и другие чиновники. Все они рассказывали об опасности навязывания Грузии западных ценностей и обещали вступить в Евросоюз на «своих условиях». Примечательно, что каждый выходивший на трибуну считал своим долгом поблагодарить Бидзину Иванишвили за вклад в общее дело по спасению государства.

Таким образом, несмотря на достаточно антизападные заявления, представители властей и персонально Бидзина Иванишвили пообещали, что к 2030 году Грузия вступит в ЕС, пусть и «со своими ценностями и сохраняя национальную самоидентичность».

Ком противоречий

В местном экспертном сообществе несколько недоумевают от подобного смешения парадигм. Как пояснил “Ъ” экс-ректор тбилисской Дипломатической академии Иосиф Цинцадзе, именно «Грузия умоляет ЕС принять ее в свой состав, а не наоборот», однако «ЕС — это чужой монастырь, а туда со своим уставом и подобным антиевропейским законом не ходят».

Оппозиция предупреждает, что с таким законом Грузия не только не войдет в ЕС, но и лишится уже имеющихся преимуществ.

Экс-посол республики в ЕС и оппозиционная депутатка Саломе Самадашвили заявила “Ъ”: «Меня силой вытащили из зала и выдворили сразу, как только я предупредила, что Грузия может потерять безвизовый режим с ЕС».

На Западе действительно не одобряют происходящего в Грузии. Главу МИДа республики Илью Дарчиашвили на днях даже срочно пригласили в Брюссель для консультаций, а шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель 1 мая «решительно осудил насилие в отношении демонстрантов» и напомнил, что Грузия — «страна—кандидат в члены ЕС», а потому «применение силы для подавления (протеста.— “Ъ”) неприемлемо».

Впрочем, санкций от Брюсселя в Тбилиси в ближайшее время не ожидают.

Аналитик независимого ресурса Nation Давид Авалишвили напомнил “Ъ”, что до выборов в Европарламент, который формирует состав Еврокомиссии (ЕК), осталось чуть больше месяца, а нынешний состав ЕК вряд ли успеет согласовать санкции или приостановить «безвиз».

Куда вероятнее — санкции со стороны США, считает экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. «Американцы в этом плане гораздо более консолидированы и радикальны, поэтому я ожидаю санкций против Иванишвили и его партии именно со стороны Вашингтона»,— пояснил он “Ъ”.

Окончательное принятие законопроекта должно состояться 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

Рассмотрение документа проходит параллельно со всенародным обсуждением конституционных поправок «против ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Таким образом ГМ хочет продемонстрировать «верность национальным и христианским традициям» и следование заветам грузинского просветителя XIX века Ильи Чавчавадзе, то есть отстаивая «язык, веру и отечество».

Как заявил 1 мая премьер Ираклий Кобахидзе, акции протеста — это всего лишь «несколько дней дискомфорта». По его словам, власти готовы к митингам, которые будут идти вплоть до дня, когда ГМ соберется преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на законопроект. «Однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем эту страну от поляризации и радикализма»,— заверил господин Кобахидзе.

Однако оппозиция не объявляла, что свернет митинги, когда законопроект будет принят, и обещала протестовать до победного конца.

Георгий Двали, Тбилиси