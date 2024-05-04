В одной отделочно взятой стране

Растущая доля квартир без отделки в новостройках стимулирует потребителей активнее интересоваться услугами мастеров отделочных работ и ремонта. За год спрос на них в целом по России вырос на 19%, а в некоторых регионах — почти вдвое. Так как тренд на сдачу квартир без отделки сохраняется, а среди отделочников наблюдается кадровый дефицит, эксперты ожидают роста стоимости ремонта на 10–15% до конца года, при том, что за последние два года он уже подорожал на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос на ремонт квартир в России в апреле вырос на 19% год к году, посчитали в «Авито Услугах». Интерес к бригадам, выполняющим работы «под ключ», увеличился на 13% в стране и в 2,7 раза в Москве. Эта категория формирует самую заметную долю от общего спроса на ремонтные услуги — 15,2% по итогам апреля. Доли других сегментов ниже, но рост в них более выражен. Спрос на мастеров по монтажу вентиляционных систем за год вырос на 93%, остеклению балконов и установке окон — на 43%, укладке плитки — на 37%, поклейке обоев — на 29%, штукатурным работам — на 24%, укладке полов — на 23%, перечисляют в «Авито Услугах».

В сервисе рост спроса на мастеров ремонта связывают с увеличением на рынке новостроек доли квартир без отделки.

Согласно данным «Метриума», в таком виде в Москве сейчас продается 47,1% от всех квартир на первичном рынке, что на 6 процентных пунктов (п. п.) больше год к году. В VSN Realty оценивают долю квартир с отделкой в 37%, что на 5 п. п. меньше, чем год назад. Основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова говорит, что за второе полугодие 2023 года доля квартир с отделкой в новостройках сократилась в 10 из 16 городов-миллионников. В «Авито Недвижимости» отмечают, что в России в целом с чистовой отделкой сейчас продается 20% жилья на первичном рынке против 27% годом ранее. Топ-брокер Whitewill Екатерина Левина говорит и об отложенном спросе на ремонт: в 2022 году не все покупатели начинали его сразу, а сейчас, напротив, не готовы откладывать, считая ожидание фактором риска.

Руководитель департамента маркетинговых исследований компании «Главстрой Регионы» Ксения Гришковец вспоминает, что в 2022 году застройщики рассматривали возможность отказаться от отделки, ожидая проблем с поставками стройматериалов. Но эти опасения не подтвердились, хотя, по словам эксперта, покупатели жилья стали требовательны к качеству отделочных работ. Устранение замечаний увеличивает сроки передачи квартир и может повлиять на своевременность исполнения обязательств, поясняет директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова.

Руководитель направления аналитики и ценообразования «Мангазеи» Анна Ракова считает основной задачей сохранение адекватной, с точки зрения покупателей, цены. Директор по продукту MR Group Жанна Махова говорит, что дорогая ипотека снижает для покупателей привлекательность покупки квартир с отделкой, включенной ее стоимость.

По подсчетам Whitewill, отделка высокобюджетного жилья в Москве сейчас стоит от 150 тыс. руб. за 1 кв. м. В массовом сегменте, по словам Жанны Маховой, средние расценки составляют 40–80 тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, минимальные затраты на ремонт сегодня могут составлять и 20 тыс. руб. за 1 кв. м. Елена Миронова считает, что себестоимость отделки за последние два года выросла на 30% из-за инфляции и увеличения расходов на персонал. Нехватка специалистов, по ее словам, обостряется: изменение миграционной политики способствовало оттоку рабочих из Центральной Азии и Молдавии, оставшиеся переквалифицируются. Дефицит кадров увеличивает конкуренцию подрядчиков за них, замечает Жанна Махова.

Управляющий партнер Craft Оксана Стародубцева поясняет, что рост цен в краткосрочной перспективе продолжится из-за ожиданий бизнеса. «Это связано с предыдущим опытом участников рынка отделочных услуг, когда рост затрат поглощал прибыль по подписанным договорам»,— рассуждает она. Но эксперт уверена, что при готовности больше платить мастерам дефицит кадров не будет ощущаться. Исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева предполагает, что в этом году ремонтные работы подорожают еще на 10–15%.

Александра Мерцалова