Андрей Рублев добился мадридской компенсации

Первым финалистом Mutua Madrid Open — продолжающегося в столице Испании турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €7,9 млн — стал Андрей Рублев, который в двух партиях переиграл 13-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца. Этот успех позволил россиянину в пятый раз дойти до решающей стадии «мастерсов» и вернуться в первую десятку классификации, которая учитывает очки, набранные в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев в матче против Тейлора Фритца на турнире в Мадриде

Фото: Bernat Armangue / AP Андрей Рублев в матче против Тейлора Фритца на турнире в Мадриде

Фото: Bernat Armangue / AP

Cчитать Андрея Рублева фаворитом в полуфинале против Тейлора Фритца можно было на основании всего лишь одной очень интересной статистической детали, опубликованной перед этой игрой на официальном сайте АТР. Оказывается, теннисистов из США в финалах трех европейских грунтовых «мастерсов» не было более двух десятилетий — с тех пор как Андре Агасси в 2002 году в Риме в решающем матче Открытого чемпионата Италии обыграл немца Томми Хааса. Ничего удивительного в этом нет, таков уж уровень современного мужского американского тенниса, чьи представители доминировали три десятилетия назад.

Хотя у тех, кто поддерживал Тейлора Фритца, в данном случае имелись свои аргументы. Из восьми предыдущих встреч с Рублевым он победил в пяти, а единственный их матч на грунте, четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло, россиянин выиграл не без труда, в трех партиях. Кроме того, в отличие от Рублева, переживавшего в первой половине весны явный спад, американец совсем недавно дошел до финала небольшого грунтового турнира категории 250 в Мюнхене.

В Мадриде Тейлор Фритц тоже выглядел уверенно. В четвертом круге он обыграл поляка Хуберта Хуркача, который находится в рейтинге АТР на девятом месте, всего на одно ниже Рублева, а в четвертьфинале справился с аргентинским грунтовым специалистом Франсиско Серундоло. Правда, на фоне рублевского триумфа в матче против Карлоса Алькараса все эти подвиги не слишком впечатляли, а на победу в данном случае мог рассчитывать каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тейлор Фритц

Фото: Bernat Armangue / AP Тейлор Фритц

Фото: Bernat Armangue / AP

Первый гейм на подаче Рублева, взятый Фритцем, состоял из розыгрыша 14 очков. Такой дебют намекал на нешуточное сражение, но все закончилось довольно быстро — за 1 час 12 минут. Мгновенно отыграв брейк, Рублев завершил первый сет на чужой подаче, а в шестом гейме второй партии взял ее в третий раз. Тактически россиянин был практически безупречен. Отменно подавая при розыгрыше подавляющего количества ключевых очков, он умело нейтрализовал главный козырь Фритца — коварный удар справа, а техника исполнения американцем двуручного бэкхенда, более подходящая для быстрых покрытий, в перестрелках на задней линии с таким классным соперником, как Рублев, почти не оставляла ему на грунте шансов.

В итоге — 6:3, 6:3, и российский восьмой номер мирового рейтинга уже в пятый раз в своей карьере дошел до решающей стадии турниров категории Masters 1000, на которых он побеждал пока лишь однажды, в прошлом году в Монте-Карло.

Можно сказать, что в Мадриде Рублеву удалось добиться своеобразной компенсации за четыре поражения подряд, которые он потерпел за последние два месяца. В классификации по очкам, набранным с начала сезона, россиянин вернулся в первую десятку, а в случае победы в финале окажется в топ-5.

В воскресенье соперником Рублева вполне мог бы оказаться Даниил Медведев, но тот в четверг вечером из-за проблем с пахом после проигрыша первой партии отказался от продолжения четвертьфинала против чеха Иржи Легечки. Степень серьезности этой травмы неизвестна, однако ясно, что выступление Медведева на стартующем в ближайшую среду Открытом чемпионате Италии, который он выиграл в прошлом году, находится под большим вопросом.

Тем временем уже объявлено, что этот турнир пропустит Карлос Алькарас, залечивающий правое предплечье. Учитывая, что нездоров еще и Янник Синнер, который из-за проблем с бедром снялся с четвертьфинала в Мадриде, получается, что всего за три недели до старта Открытого чемпионата Франции проблемы с физическим состоянием испытывают все три теннисиста, которые на данный момент способны конкурировать в борьбе за лидерство в рейтинге АТР с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Евгений Федяков