Вагоны проезжают депо

Снижение объемов железнодорожных перевозок и дефицит персонала сказываются на вагоноремонтном рынке. По оценкам Rollingstock Agency, в 2023 году число плановых ремонтов сократилось на 7,3% год к году, до 414,4 тыс. единиц, а более глубокое падение предотвратили только плановые капитальные ремонты. В 2024–2026 годах общее число ремонтов продолжит сокращаться, что снизит спрос на комплектующие со стороны вагоноремонтных предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество плановых ремонтов грузовых вагонов в 2023 году сократилось на 7,3% год к году, до 414,4 тыс. единиц, подсчитал управляющий партнер Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов. По его словам, рынок напрямую зависит от текущего состояния и потенциала развития грузовых железнодорожных перевозок, а в 2023 году работа сети замедлилась и объемы перевозки снизились. Погрузка на сети ОАО РЖД в 2023 году снизилась на 0,2%, до 1,232 млрд тонн. К негативным факторам в RSA также относят дефицит квалифицированного персонала, рост отказов локомотивов, дефицит тяги и санкционное давление, а к положительным — решение проблем с поставками компонентов для кассетных подшипников, подход сроков плановых капитальных ремонтов и переориентацию логистики.

По словам Александра Поликарпова, объем деповского ремонта, который больше зависит от работы сети, сократился к 2022 году на 12,3%, до 315,1 тыс. единиц.

Плановое выбытие вагонов в капитальный ремонт в середине срока службы поддержало рынок, не дав ему перейти в критически низкое состояние, подчеркивает он. Число капремонтов, по данным RSA, выросло на 13,1%, до 99,3 тыс. единиц.

Несмотря на общее сокращение рынка, говорит Александр Поликарпов, в 2023 году ремонт грузовых вагонов был налажен на двух новых предприятиях: на Балтийском ВРЗ «Новотранса» проектной мощностью 30 тыс. ремонтов в год и на «РМ Рейл Абаканвагонмаш», крупнейшем российском производителе контейнеров. Но с лета 2023 года плановый ремонт прекратила бийская площадка «Новотранса», где планируется наладить выпуск вагонов.

По итогам 2024 года в RSA ожидают сохранения объема рынка плановых ремонтов грузовых вагонов примерно на уровне 2023 года — 409,6–421,2 тыс. единиц. Как отмечают аналитики, пик капитальных ремонтов уже прошел в 2023 году и был связан с динамикой поставок вагонов в 2010-е годы, а не с изменениями на рынке перевозок. В этом году ожидаются сокращение числа капитальных ремонтов год к году на 30,4%, до 69,1 тыс. единиц, и увеличение количества деповских ремонтов на 8,1–11,8%, говорит Александр Поликарпов. Как поясняют в RSA, рост числа деповских ремонтов будет стимулировать увеличение грузовой базы, несмотря на рост в парке доли вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось с более высокими межремонтными нормативами.

В 2024–2026 годах, следует из анализа RSA, в рамках всех трех сценариев развития вагоноремонтного рынка общее количество ремонтов сократится на 3,1–9,3% относительно 2021–2023 годов.

Все сценарии предусматривают сжатие рынка капремонтов на 35,5%, тогда как число деповских ремонтов при позитивном и нейтральном сценариях увеличится на 4,6% и 0,6% соответственно. При негативном сценарии аналитики ждут в 2024–2026 годах сокращения и числа деповских ремонтов на 2,8%. В любом случае, предупреждают в RSA, в ближайшие три года спрос вагоноремонтного сектора на основные комплектующие сократится. Спрос на цельнокатаные колеса, боковые рамы и надрессорные балки снизится на 3,1–9,1%, на фрикционные клинья — на 9,3–14,1%, на тормозные колодки — на 15–18,8%, перечисляют аналитики. Производители деталей и комплектующих не ответили на запросы “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что структура закупки комплектующих на рынке меняется. Ранее, говорит эксперт, основной объем деталей приобретали вагоноремонтные предприятия, а сейчас все более значительная доля комплектующих закупается операторами, у которых растут свои компетенции в ремонте вагонов. На рынок также влияет повышение вагоноремонтными предприятиями цен на свои услуги, которые пересматривались осенью 2023 года и с начала 2024 года в том числе из-за удорожания комплектующих, указывает господин Бурмистров. По его прогнозам, в дальнейшем цены на ремонт продолжат расти в том числе из-за стремления вагоностроительных предприятий и крупных производителей комплектующих усилить контроль над рынком запчастей.

Наталья Скорлыгина