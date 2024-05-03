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Коммерсантъ FM
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У онлайн-торговли показались берега

Интернет-продажи замедляют рост

Быстрый рост рынка e-commerce начинает замедляться, полагают аналитики. Согласно оценкам Data Insight, если в 2023 году интернет-продажи увеличились на 48%, то по итогам 2024 года вырастут только на 36%, а в 2026 году – на 18%. Перетекание покупателей в онлайн «не может продолжаться бесконечно», объясняют аналитики. В то же время «Infoline-Аналитике» ожидают более плавного снижения темпов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Data Insight, из которого следует, что в 2024 году в России интернет-продажи вырастут на 36% год к году, до 10,7 трлн руб., в 2025 году — на 26%, в 2026 году — всего на 18%. Для сравнения: по итогам 2023 года объемы продаж в сегменте e-commerce выросли на 48%, до 7,9 трлн руб. Самое заметное увеличение в процентном соотношении наблюдалось в 2020 году, когда в большей мере из-за пандемии рынок вырос на 65% год к году, до 2,6 трлн руб. Сегмент прошел свой пик в 2020–2021 годах, констатируют в Data Insight. В 2023 году, по словам аналитиков, ускорение роста объяснялось относительно низкой базой кризисного 2022 года.

На снижение темпов прироста интернет-продаж в целом будет влиять низкое, в отличие от прежних периодов, увеличение числа онлайн-заказов.

Если, по данным Data Insight, в 2023 году этот показатель оказался на 80% выше по сравнению с позапрошлым годом, достигнув 5,15 млрд заказов, то в 2024 году их количество увеличится на 43%, до 7,380 млрд. Замедление роста неизбежно: чем больше рынок и его доля, тем сложнее удерживать прежние темпы роста за счет миграции покупателей из сокращающейся офлайн-розницы, отмечают аналитики.

В «Infoline-Аналитике» согласны, что рынок онлайн-торговли начнет замедляться с 2024 года, но это будет происходить постепенно: в 2024 году рост сократится до 35,7%, в 2025 году — до 29,5%. По словам гендиректора компании Михаила Бурмистрова, поддерживать рост рынка будут крупные маркетплейсы, чья доля увеличится с 60,7% в 2023 году до 75,3% в 2025 году.

Именно за счет маркетплейсов в основном растут онлайн-продажи в Petshop (сеть по продаже товаров для животных), говорит директор по маркетингу сервиса Серж Иванов. В «Детском мире» также отмечают рост доли продаж на маркетплейсах. В X5 Group, по словам коммерческого директора X5 Digital Евгения Чечеткина, заметили «небольшое снижение темпов роста» в ряде каналов продаж и насыщенные локальных рынков ряда городов, что «можно объяснить зрелостью рынка». По словам эксперта, теперь драйверами роста e-commerce станут регионы.

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries, в апреле:

«В России e-commerce начала развиваться не в пандемию, как мы иногда думаем, а с приходом AliExpress».

В то же время в «Ленте» в первом квартале 2024 года онлайн-продажи выросли на 52,8% год к году, до 16,7 млрд руб., во «Вкусвилле» — на 48%, сообщили “Ъ” представители сетей. В сегменте товаров для дома, по оценкам «Леруа Мерлен», доля онлайн-продаж в 2023 году превышала 30%, в 2024 году прогнозируется рост более чем в 50%, говорит директор онлайн-бизнеса сети Максим Трухин.

Когда ФАС заглянет на маркетплейсы и в агрегаторы

При этом россияне продолжают активно посещать офлайн-магазины: больше 50% посетителей онлайн-витрин не покупают там товары для дома, а готовятся к последующей покупке уже в магазине, уверяет господин Трухин. Особенно им важно это при приобретении дорогих товаров и продукции для декора, указывает он. Интернет-аптеки, по сути, тоже обеспечивают в основном предзаказ, а сама выдача товаров происходит в пунктах, доставка в сегменте развита плохо, говорит владелец сети «Монастырев» Александр Монастырев. У фармритейлера в 2023 году доля онлайн-продаж сократилась до 45% с 50% в 2022 году.

Господин Монастырев прогнозирует снижение темпов прироста онлайн-продаж в фармритейле, хотя их доля медленно увеличится до 30–40%. Сейчас доля e-commerce в этом сегменте, по данным Data Insight, составляет 17%.

Полина Гриценко

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