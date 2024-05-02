Гранды сохранили равенство

В первом финальном матче «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России ЦСКА в Москве долго превосходил «Зенит», открыл во втором тайме счет, но все-таки преимущество после того, как петербуржцы добавили в концовке, не удержал. Встреча завершилась вничью — 1:1. Во втором полуфинале «Пути регионов» «Балтика» в гостях взяла верх — 1:0 — над «Ростовом» и теперь побьется за право выступить в кубковом Суперфинале со «Спартаком».

В нынешнем сезоне «Зенит» использовал уже кучу разных вариантов состава и расстановок футболистов. И тот довольно своеобразный, например, с Вильмаром Барриосом не в опорной зоне, а в защите, который вышел против ЦСКА в кубковой встрече, точно не попал хотя бы в десятку самых симпатичных. Это был какой-то непривычно скучный «Зенит». Такой, что, казалось, просто не знает, как создавать остроту,— монотонный, абсолютно беззубый на чужой половине.

На его фоне ЦСКА смотрелся куда более цельным. И, наверное, его тренер Владимир Федотов должен был считать жуткой неудачей тот факт, что из первого тайма армейцы не выжали ничего полезного.

Игра просто кричала о том, что выжимать, раз уж у «Зенита» не идет, нужно обязательно.

ЦСКА, правда, удалась одна результативная атака. Очень красивая — с аккуратной и точно на первый взгляд просчитанной скидкой Антона Заболотного под удар Федору Чалову. Но арбитр Сергей Карасев еще до того, как VAR все проверил, ходил по полю с таким лицом, что становилось ясно: в легитимности гола сильно сомневается. И правда — через несколько секунд его отменили из-за еле заметного даже на замедленном видеоповторе офсайда.

Зато после перерыва, несмотря на то что новые футболисты на поле не появились, игра внезапно расцвела свежими и яркими красками.

Зенитовец Густаву Мантуан чуть не поразил ворота ЦСКА стильным, по дуге ударом с угла штрафной. Хозяев выручили вратарь Владислав Тороп, коснувшийся в полете мяча пальцами, и перекладина, которую он задел после этого.

Но перевести дух после этого эпизода у армейцев не вышло. Перед подачей углового «Зенита» VAR некоторое время проверял эпизод более ранний, когда в штрафной ЦСКА мяч попал куда-то в район плеча боровшегося с Иваном Сергеевым Мойзеса. У тех, кто отвечает за видео, судя по всему, имелись серьезные подозрения насчет игры рукой, а следовательно, пенальти. Карасев, однако, лично проанализировав контакт, быстро их отмел.

А воодушевленный ЦСКА понесся вперед и наконец пробил зенитовскую оборону.

Подача с фланга вырулила к очередной скидке головой: только на этот раз ее автором был Федор Чалов, а адресатом — гренадер Антон Заболотный, сдюживший в сражении с двумя оппонентами и в падении пропихнувший мяч в сетку.

«Зениту» же опять не повезло. Теперь в стойку пальнул Педру, до сих пор совершенно незаметный, как, скажем, и Артур. Но ближе к концу матча зенитовские форварды резко взбодрились. Впрочем, скорее это был коллективный всплеск, а не отдельных персонажей.

Владимир Федотов, разумеется, чувствовал неприятные для ЦСКА трансформации и тенденции и пытался все исправить, в том числе заменами.

Но «Зенит» своего добился. Выручил его угловой и высоченный прыжок недавно вышедшего со скамейки запасных ветерана Александра Ерохина.

Державший его Виллиан Роша, тоже мастер верховых единоборств, в этой дуэли уступил в одну калитку.

Матч завершился натиском ЦСКА, страшно хотевшим все же добиться победы. Но с ней не срослось. 15 мая гранды встретятся в ответном матче в Санкт-Петербурге. И, видимо, перед ним фаворитом пары уже можно считать «Зенит».

В другом кубковом матче дня гол, наоборот, не заставил себя долго ждать. «Балтика» решила сразу огорошить «Ростов» активностью, прессингом. И он принес плоды. Алексей Колтаков потерял мяч вблизи своих ворот, а Тигран Аванесян его оплошность не простил. «Балтика» же играла чрезвычайно надежно, добавляя актуальности воспоминаниям о том, как несколько дней назад в чемпионате разделалась с ЦСКА. «Ростову» приходилось жутко тяжело с этой вдруг обретшей цепкость и прочность командой.

После отдыха игра между тем стала еще веселее. Ростовчане наседали, калининградцы отвечали недурными контрвыпадами. А оба голкипера — Никита Медведев и Евгений Латышонок — демонстрировали, что с формой у них все в порядке. Были моменты, в которых им били буквально в упор — ничего, справлялись.

Финиш матча был бурным и обидным для «Ростова». Стопроцентный шанс спасти его был у брошенного тренером Валерием Карпиным в бой в критической ситуации Роналду. Однако его удар головой пришелся в перекладину. А немножко позже, уже в компенсированное время из убойного положения промазал Кирилл Щетинин.

«Балтика», которая все еще в группе аутсайдеров чемпионата России, мечтающих лишь о выживании в элите, таким образом, оказалась в шаге от участия в Суперфинале второго по значимости внутреннего турнира. Чтобы прорваться в него, ей надо будет одолеть в решающем матче «нижней» сетки «Спартак», накануне выбивший из розыгрыша «Динамо».

Алексей Доспехов