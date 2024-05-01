«Спартак» нашел свой путь

«Спартак» продолжил серию удачных матчей, которая началась после назначения исполняющим обязанности его главного тренера Владимира Слишковича. На сей раз жертвой преобразившегося весной клуба стало «Динамо». В матче второго этапа полуфинального раунда «Пути регионов» спартаковцы, идеально сыграв в обороне, обыграли его на чужом поле — 2:0 — и теперь сыграют в решающей встрече нижней сетки.

Владимира Слишковича, специалиста со скромным бэкграундом и, кажется, такими же скромными амбициями, еще недавно трудно было представить главным тренером «большого» клуба. И еще сложнее было представить, как «большой» клуб, который до его назначения находился в слишком очевидном кризисе, затем преображается настолько радикально, что в пяти встречах подряд, встречах с очень сильными соперниками в неплохом тонусе, не терпит ни единого поражения.

Но почти фантастический сюжет сбылся.

И решившийся поставить на ключевой пост вместо уволенного Гильермо Абаскаля его незаметного помощника «Спартак», устояв против «Зенита» и ЦСКА, одолев «Ростов» и «Локомотив», продолжил свою нежданную весеннюю серию тем, что, учитывая его свежее прошлое, не сулившее команде ничего хорошего, можно уже приравнять к большому успеху, в котором к тому же обнаружилось достаточно лоска.

Первый значимый эпизод этого матча в равных пропорциях смешал для тех, кто переживал за спартаковцев, боль и радость. Срджан Бабич после рывка за стремительным Муми Нгамалё рухнул на газон. На поле появились носилки, а «Спартак» из-за травмы на ровном месте сразу остался без футболиста, превратившегося в ключевой элемент его обороны. Пока Бабичу готовили замену, ему пришлось играть в меньшинстве. Но именно в эти секунды родилась очень неплохо расчерченная атака, увенчанная просто безупречным навесом Михаила Игнатова на голову выскочившего из-под Фабиана Бальбуэна Александра Соболева.

Дальше было еще интереснее.

«Спартак» при Слишковиче уже показывал, что футбол от обороны, такой, что вроде бы подходит для команд пониже уровнем, ему вполне удобен.

С «Динамо» он убеждал в том, что играет в него с каждой встречей все лучше и лучше.

Формально динамовское преимущество, если измерять его, скажем, процентом владения мячом, количеством появлений возле чужой штрафной, было чересчур заметным. Но факт, что оно не заставляло «Спартак» дергаться и дрожать. Наоборот, он, похоже, чувствовал себя исключительно комфортно в таком положении. А воплощением этого комфорта, этой уверенности в том, что все развивается по желанному сценарию, был лихой финт внутри штрафной, которым голкипер Александр Селихов огорошил динамовского форварда Федора Смолова.

Нет, это была не кое-как отбивающаяся команда, мечтающая выжить вопреки всему. Это была команда, сознательно сделавшая выбор и дожидающаяся шанса укусить противника.

Шанс возник под занавес тайма после выноса Селихова и скидки головой Соболева. Бальбуэна опять на мгновение опоздал, теперь упустив Игнатова, а Антон Шунин не уберег дальний угол, в который пробил спартаковец.

Взятие ворот долго проходило проверку VAR. И те, кто переживал за «Динамо», конечно, надеялись, что она определит офсайд у Игнатова, находившегося в момент паса Соболева примерно на одной линии с Бальбуэна. Но нет, вне игры не обнаружилось.

Предыдущее столкновение «Спартака» с «Динамо» — в рамках чемпионата — состоялось меньше месяца назад, еще при Абаскале. Спартаковцы тогда взяли верх над динамовцами — 2:1, не позволив разорваться тоненькой ниточке, на которой держался испанец, отложив его отставку на несколько дней. Но тогда привкус чистой спартаковской удачи, выразившейся, например, в двух грубых ошибках вратаря «Динамо» Игоря Лещука, был чересчур силен. В кубковом матче отрыв «Спартака», какой бы ни была статистика, не выглядел шальным.

Тренер «Динамо» Марцел Личка, разумеется, пытался трансформировать команду, добавить ей остроты.

И с этой целью ради выхода на передний край Константина Тюкавина даже убрал вскоре после перерыва Бителлу, хотя вокруг него в линии нападения команды обычно многое вертится. Но со «Спартаком» бразилец потерялся.

«Динамо» и в самом деле слегка взбодрилось, а у его поклонников, наверное, спустя минут десять после замены Бителлу возникло ощущение, что оппонентов наконец-то заставили играть на отбой, разрушили их цельность, что ли. Но это была иллюзия. И при повысившемся градусе давления, ставя на ходы попроще, «Спартак» все равно смотрелся достаточно крепким. До стадии Кубка страны, которая непосредственно предшествует Суперфиналу, он добрался, строго говоря, без надрыва, на вдруг обнаружившемся в нем во второй половине весны классе.

В решающем матче «Пути регионов» «Спартак» встретится с победителем встречи, в которой в четверг «Ростов» принимает «Балтику».

Алексей Доспехов