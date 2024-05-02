1,05 триллиона рублей составил в первом квартале 2024 года объем выданных ипотечных кредитов, сообщил ЦБ. Показатель снизился на 17,4% относительно аналогичного периода прошлого года (1,27 трлн руб.). Количество предоставленных кредитов составило 288,5 тыс. (минус 16,6%). В марте 2024-го выдано 447,3 млрд руб. ипотечных займов, что на 21,4% меньше, чем было годом ранее (569,4 млрд руб.). По сравнению с февралем 2024-го показатель вырос на 34,4%. Основной прирост в месячном выражении обеспечили льготные кредиты: на них приходилось 72,8% от общего объема ипотеки (в феврале — 65,9%). На этом фоне средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 9,28% в феврале до 8,41%.

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