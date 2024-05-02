Партийцы выбрали не ту дверь

Представители президента и обеих палат парламента в Конституционном суде (КС) не увидели неопределенности в понятии «место выдачи заработной платы, пенсий, пособий». Это следует из их отзывов на жалобу Северо-Осетинского отделения Партии дела, чей список сняли с выборов в том числе за сбор подписей избирателей именно в таких местах. Правда, при этом сами государственные юристы разошлись в трактовке того, что следует считать «местом выдачи». Понятие действительно трактуется очень широко, и это могло бы стать предметом анализа и корректировки со стороны КС, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Конституционный суд рассматривает жалобу Партии дела на нормы закона «Об основных гарантиях избирательных прав», которые запрещают участникам выборов проводить сбор подписей в местах выдачи пенсий и пособий, а также позволяют избиркомам при рассмотрении вопроса о регистрации кандидатов устанавливать факты и обстоятельства, которые одновременно являются предметом судебного спора. Поводом для обращения стал отказ в регистрации списка партии на выборах в парламент Северной Осетии в 2022 году. Избирком забраковал 13,5% собранных в его поддержку подписей, в том числе более 5% на том основании, что они были получены в местах, где по закону их сбор запрещен.

Дело в том, что штаб регионального отделения расположен в офисном центре, и в этом же здании арендует помещение «Почта России», объясняют в Партии дела. На самом деле пенсии и пособия там не выдают, но, по мнению избиркома, одного соседства уже достаточно, чтобы забраковать собранные в штабе подписи.

В партии с такой трактовкой не согласны: там указывают на отсутствие четких критериев того, что же следует считать «местом выдачи». В данном случае избирком и вслед за ним суды решили, что все здание, в котором расположено отделение почтовой связи, следует рассматривать как место выдачи пенсий, хотя там находятся и другие организации. На самом же деле, отмечают в партии, многие получают пенсии по месту жительства, так что, если буквально подходить к делу, то местом выдачи пенсий можно считать дом или квартиру получателя — и в этом случае любые подписи заведомо являются недействительными. Это нарушает принцип правовой определенности, подчеркивается в жалобе. Кроме того, добавляет заявитель, подписи забраковали на основании одного только протокола об административном правонарушении, который был составлен в отношении сборщика и даже еще не подтвержден судом,— получается, что избирательная комиссия предрешила вопрос о виновности сборщика, подменив собой суд.

Впрочем, как следует из отзывов представителей органов, принявших спорный закон (их запрашивают у президента, в Совете федерации и Госдуме), те не видят противоречий в сложившейся практике. Использование законодателем оценочной характеристики «преследует цель эффективного применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций», объясняет полпред президента в КС Александр Коновалов, а партиям с учетом такого регулирования просто следует проявлять большую осмотрительность.

Примечательно, что при этом сами государственные юристы разошлись в трактовке того, что следует считать «местом выдачи».

Так, по мнению представителя президента, «не лишено смысла» такое толкование, когда проход к местам выплат и сбора подписей в одном здании, но через разные входы не являлся бы наказуемым (это актуально для офисных зданий, имеющих многофункциональное значение). Представитель Совета федерации Ирина Рукавишникова полагает, что размещение пункта сбора подписей даже при выходе из здания, где находятся рабочие места либо выдают деньги, может быть расценено судом как их сбор в запрещенных местах. В свою очередь, представитель Госдумы Юрий Петров рассуждает о недопустимости «увязывания» одного с другим на уровне ассоциаций, следовательно, под запрет подпадают даже входы в разные помещения, но расположенные «в непосредственной близости друг от друга».

Юрист Партии дела Гарегин Митин считает, что законодатели поверхностно отнеслись к поставленным в жалобе вопросам и многие из них остались без оценки. В частности, нет ответа на вопрос о том, может ли избирательная комиссия предвосхищать решение суда. Самую взвешенную позицию, по мнению юриста, продемонстрировал Совет федерации, чей представитель не исключил возможность уточнения Конституционным судом спорного понятия.

Политический юрист Олег Захаров объясняет, что сам по себе факт конкуренции решения избиркома и суда трудно выявить в рамках конституционного процесса: у комиссии есть собственное самостоятельное право признать подписи недействительными по этому основанию без всякого административного протокола — вступившего или не вступившего в силу. При этом КС не может оценивать, было ли у них для этого достаточно доказательств, он вообще не вправе оценивать решение суда или комиссии на предмет его обоснованности, подчеркивает эксперт. В то же время, отмечает он, проблема существует: один и тот же вопрос действительно рассматривали одновременно два органа, и оба решения действуют. В данной ситуации решения совпали и проблемы не было, но не исключена и прямо противоположная ситуация, предупреждает господин Захаров. А вот понятие сбора подписей в местах выдачи зарплат и прочих денежных выплат, по его мнению, действительно сформулировано так, что дает широкий простор для толкования и могло бы стать предметом для анализа и корректировки со стороны КС. Осетинский кейс показывает, что здесь действительно нужны более четкие нормативные ориентиры, заключает юрист.

Анастасия Корня