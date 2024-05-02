Преступное сообщество расселили по колониям

Внушительные сроки лишения свободы — от семи с половиной до семнадцати лет — получили в Бабушкинском суде Москвы создатели и участники организованного преступного сообщества (ОПС), на счету которого многочисленные махинации с квартирами умерших одиноких москвичей. Самое суровое наказание было назначено одному из организаторов ОПС — бывшему сотруднику столичного подразделения Росреестра Игорю Сафронову, а также экс-оперативнику уголовного розыска УВД по Восточному округу Москвы Николаю Качинкину. Последний, по материалам дела, снабжал сообщников информацией об умерших гражданах, а чиновник оформлял фальшивые документы на жилье.

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Находившиеся на протяжении всего расследования под стражей 17 подсудимых, обвиняемых в зависимости от роли каждого в создании преступного сообщества или участии в нем, а также особо крупном мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), едва смогли разместиться в двух расположенных в зале суда «аквариумах». Несмотря на грозившие фигурантам весьма внушительные сроки (в прениях, как ранее сообщал “Ъ”, прокуратура запросила обвиняемым от 6 лет и 11 месяцев до 19 лет лишения свободы), некоторые из них перед началом завершающего процесс заседания находились в приподнятом настроении и даже улыбались. Впрочем, после оглашения судебного решения улыбок уже не было.

Максимальные сроки — по 17 лет колонии строгого режима — судья Людмила Костюнина назначила бывшему ведущему специалисту-эксперту отдела регистрации прав на недвижимость управления Росреестра по Северо-Восточному административному округу Москвы Игорю Сафронову и экс-полицейскому Николаю Качинкину.

Двое других создателей ОПС Елена Сивалева и Анастасия Шикунова получили по 13 лет колонии общего режима. Остальные участники преступного сообщества осуждены на сроки от 7 лет и 6 месяцев до 16 лет лишения свободы. Отметим, что при назначении строгого режима время, проведенное осужденным в следственном изоляторе во время предварительного следствия и процесса, учитывается по формуле «день в СИЗО — день в колонии», а при общем режиме пересчитывается — «день в СИЗО — полтора дня в колонии».

Как установили сотрудники Следственного комитета России и суд, идея завладевать квартирами скончавшихся одиноких москвичей, чья недвижимость подлежала передаче в собственность города в качестве выморочного имущества, пришла Игорю Сафронову в феврале 2015 года. Тогда же им вместе с Еленой Сивалевой и Анастасией Шикуновой было создано преступное сообщество, в которое вошли еще около полутора десятков человек. Причем пополнение рядов ОПС происходило фактически до самого его разоблачения в апреле 2019 года.

По материалам дела, информацию о появлении недвижимости, собственниками которой были умершие граждане, сообщникам поставлял входивший в ОПС сотрудник уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД России по Москве Николай Качинкин. Интересно, что сыщик вплоть до собственного ареста в мае 2020 года осуществлял оперативное сопровождение уголовного дела о мошенничестве с жильем.

После получения сведений от оперативника работавший в подразделении Росреестра Игорь Сафронов, говорится в уголовном деле, изготавливал на квартиры фальшивые документы, на основании которых остальные фигуранты занимались переоформлением жилья и его легализацией.

В общей сложности за четыре года существования ОПС его участникам, по подсчетам следствия, удалось завладеть почти полутора десятками квартир.

Многие из них впоследствии были перепроданы третьим лицам, и департамент городского имущества Москвы инициировал в судах разбирательства по отчуждению такой недвижимости и выселению из нее новых собственников. Впрочем, успехом увенчались не все процессы.

Отметим, что в ходе начавшегося расследования большая часть махинаторов признавала свою вину и сотрудничала со следствием, давая показания друг на друга. В частности, о том, что в группу входит полицейский Николай Качинкин, правоохранители узнали от Елены Сивалевой.

Олег Рубникович