Решительный, но не последний

КПРФ в среду отметила День международной солидарности трудящихся ежегодным митингом, напомнив россиянам о том, в чем и ради чего коммунисты солидаризируются с товарищами. Поводы, как выяснил корреспондент “Ъ”, нашлись разные, но все традиционно предполагают решительный бой буржуазии, фашизму и хищническому крупному капиталу. Эксперт предупреждает, что резко оппозиционная риторика может оттолкнуть от партии часть ее избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомай стал для Геннадия Зюганова (слева) хорошим поводом, чтобы напомнить россиянам о роли Ленина и Сталина в отечественной истории

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Первомай стал для Геннадия Зюганова (слева) хорошим поводом, чтобы напомнить россиянам о роли Ленина и Сталина в отечественной истории

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первомайский митинг (официально по сложившейся в последние годы традиции именовавшийся «встречей депутатов КПРФ с избирателями») в толпе по доброй памяти называли демонстрацией. На вопрос о том, что, собственно, они демонстрируют, и опытные, и молодые активисты отвечали без запинки: солидарность.

«Именно солидарность людей труда позволила нам потушить пожар Гражданской войны и провести самую уникальную в истории ленинско-сталинскую модернизацию, которая подняла из пепла сгоревшую Российскую империю до высот победы над фашизмом и космоса»,— возвестил с трибуны о главном председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Солидарность же «создала лучшую систему социальной защиты», восстановила «порушенное после войны хозяйство» и в целом задала пример, «как можно ударно трудиться, продвигаясь невиданными темпами», на всякий случай напомнил он. Сегодня солидарность, уверен господин Зюганов, должна обеспечить «сплоченность общества, освоение новейших технологий и мобилизацию всех сил и ресурсов» в решении главной задачи — разгрома «нацизма и фашизма, оккупировавшего Украину». «Мы должны все сделать для того, чтобы сплотить народно-патриотические силы,— подчеркнул лидер КПРФ.— Компартия для этого развернула массовый прием в свои ряды, а также в ряды комсомола и пионерии».

В этих рядах, впрочем, рады далеко не всем — такую особенность текущего момента разъяснила уже депутат Госдумы Нина Останина. «Власть, спекулируя сложностью международной обстановки и большим количеством санкций, призывает нас сплотиться,— негодовала она.— Не допустим, чтобы власть призывала сплотиться нас под единой идеологией! Не может быть единой идеологии у класса буржуев и класса пролетариев, который сегодня потерял все!»

В итоге солидаризировались собравшиеся со многими и по разным поводам.

Комсомольцы — со студенчеством в требовании о повышении стипендий и снижении стоимости обучения. Пенсионеры — с требующими социальных надбавок ветеранами труда. Активисты «Левого фронта» — с помещенным в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма лидером Сергеем Удальцовым. Невесть откуда взявшиеся палестинцы — с мировым пролетариатом в борьбе с мировым же сионизмом…

«Кто-то скажет вам "праздник", но нет! Для нас это день борьбы, день напоминания о том, кто и зачем вышел в 1886 году»,— объяснила Нина Останина корреспонденту “Ъ” (речь идет о Хеймаркетской бойне — жестоко разогнанной демонстрации чикагских рабочих, в память о которой II Интернационал в 1889 году учредил День солидарности пролетариев всего мира). Несмотря на многолетние попытки деполитизировать этот праздник, он не утратит политического значения и окраски, пока общество будет разделено на классы, заверила депутат: «Разве можно говорить, что Первомай — это не праздник солидарности тех, кто трудится, против тех, кто присваивает результаты их труда?»

Призывы «перестать собачиться», звучащие в связи со сложной международной обстановкой, коммунистку совсем не впечатляют: «Борьба против России началась сразу после окончания Второй мировой войны, холодная война никогда не прекращалась — это только для нынешней власти ново». Солидаризироваться на этом фоне с «теми, кто предал свою страну», депутат не намерена. «Я не о смешных ребятах, которые от страха сбежали, я о самой верхушке»,— пояснила она.

КПРФ в связи с этим ощущает на себе внушительный груз ответственности, как один подчеркивали в беседе с “Ъ” другие партийцы.

К примеру, первый зампред ЦК, депутат Госдумы Дмитрий Новиков выразил уверенность, что компартия «выражает интересы наиболее многочисленного круга людей, зарабатывающих на жизнь своим трудом и умом» и рассчитывает, что те окажут ей поддержку вне зависимости от партийной принадлежности. О широте рядов, впрочем, забывать тоже не следует, оговорился коммунист и напомнил о недавнем тематическом обращении ЦК к партийным ячейкам на местах: «Работа ведется, предварительные итоги по результатам полугодия, думаю, будем подводить в конце мая перед пленумом».

Важным направлением остается профсоюзная деятельность, добавил господин Новиков: коммунисты еще до пандемии «активизировали работу» с независимыми профсоюзами (их представители, по словам депутата, всегда присутствуют на акциях КПРФ) и параллельно ведут подготовку активистов в рамках специальной обучающей программы. В числе ощутимых результатов этой деятельности среди прочего наработки для написания нового Трудового кодекса, похвастался парламентарий.

КПРФ все сложнее «сидеть на двух стульях», констатирует политолог Константин Калачев: с одной стороны, резко оппозиционная риторика может оттолкнуть сторонников действующего президента, за которого на недавних выборах проголосовала значительная часть близкого к Компартии электората, с другой — для связи с левыми и протестными избирателями коммунистам все же необходимо сохранять в своей повестке элемент контрпозиционирования к власти, что крайне затруднительно в условиях СВО. Первомайская акция, по его оценке, «была весьма политкорректна»: «Коммунисты ищут точки опоры в истории и образах Ленина и Сталина, а про современность говорят не очень охотно и обтекаемо. КПРФ — системная партия, которая сотрудничает с властью, объясняя это патриотическими соображениями и тем, что политика — искусство возможного».

Григорий Лейба