Решительный, но не последний
В Первомай коммунисты вспомнили о непрекращающейся классовой борьбе
КПРФ в среду отметила День международной солидарности трудящихся ежегодным митингом, напомнив россиянам о том, в чем и ради чего коммунисты солидаризируются с товарищами. Поводы, как выяснил корреспондент “Ъ”, нашлись разные, но все традиционно предполагают решительный бой буржуазии, фашизму и хищническому крупному капиталу. Эксперт предупреждает, что резко оппозиционная риторика может оттолкнуть от партии часть ее избирателей.
Первомай стал для Геннадия Зюганова (слева) хорошим поводом, чтобы напомнить россиянам о роли Ленина и Сталина в отечественной истории
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Первомайский митинг (официально по сложившейся в последние годы традиции именовавшийся «встречей депутатов КПРФ с избирателями») в толпе по доброй памяти называли демонстрацией. На вопрос о том, что, собственно, они демонстрируют, и опытные, и молодые активисты отвечали без запинки: солидарность.
«Именно солидарность людей труда позволила нам потушить пожар Гражданской войны и провести самую уникальную в истории ленинско-сталинскую модернизацию, которая подняла из пепла сгоревшую Российскую империю до высот победы над фашизмом и космоса»,— возвестил с трибуны о главном председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Солидарность же «создала лучшую систему социальной защиты», восстановила «порушенное после войны хозяйство» и в целом задала пример, «как можно ударно трудиться, продвигаясь невиданными темпами», на всякий случай напомнил он. Сегодня солидарность, уверен господин Зюганов, должна обеспечить «сплоченность общества, освоение новейших технологий и мобилизацию всех сил и ресурсов» в решении главной задачи — разгрома «нацизма и фашизма, оккупировавшего Украину». «Мы должны все сделать для того, чтобы сплотить народно-патриотические силы,— подчеркнул лидер КПРФ.— Компартия для этого развернула массовый прием в свои ряды, а также в ряды комсомола и пионерии».
В этих рядах, впрочем, рады далеко не всем — такую особенность текущего момента разъяснила уже депутат Госдумы Нина Останина. «Власть, спекулируя сложностью международной обстановки и большим количеством санкций, призывает нас сплотиться,— негодовала она.— Не допустим, чтобы власть призывала сплотиться нас под единой идеологией! Не может быть единой идеологии у класса буржуев и класса пролетариев, который сегодня потерял все!»
В итоге солидаризировались собравшиеся со многими и по разным поводам.
Комсомольцы — со студенчеством в требовании о повышении стипендий и снижении стоимости обучения. Пенсионеры — с требующими социальных надбавок ветеранами труда. Активисты «Левого фронта» — с помещенным в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма лидером Сергеем Удальцовым. Невесть откуда взявшиеся палестинцы — с мировым пролетариатом в борьбе с мировым же сионизмом…
«Кто-то скажет вам "праздник", но нет! Для нас это день борьбы, день напоминания о том, кто и зачем вышел в 1886 году»,— объяснила Нина Останина корреспонденту “Ъ” (речь идет о Хеймаркетской бойне — жестоко разогнанной демонстрации чикагских рабочих, в память о которой II Интернационал в 1889 году учредил День солидарности пролетариев всего мира). Несмотря на многолетние попытки деполитизировать этот праздник, он не утратит политического значения и окраски, пока общество будет разделено на классы, заверила депутат: «Разве можно говорить, что Первомай — это не праздник солидарности тех, кто трудится, против тех, кто присваивает результаты их труда?»
Призывы «перестать собачиться», звучащие в связи со сложной международной обстановкой, коммунистку совсем не впечатляют: «Борьба против России началась сразу после окончания Второй мировой войны, холодная война никогда не прекращалась — это только для нынешней власти ново». Солидаризироваться на этом фоне с «теми, кто предал свою страну», депутат не намерена. «Я не о смешных ребятах, которые от страха сбежали, я о самой верхушке»,— пояснила она.
КПРФ в связи с этим ощущает на себе внушительный груз ответственности, как один подчеркивали в беседе с “Ъ” другие партийцы.
К примеру, первый зампред ЦК, депутат Госдумы Дмитрий Новиков выразил уверенность, что компартия «выражает интересы наиболее многочисленного круга людей, зарабатывающих на жизнь своим трудом и умом» и рассчитывает, что те окажут ей поддержку вне зависимости от партийной принадлежности. О широте рядов, впрочем, забывать тоже не следует, оговорился коммунист и напомнил о недавнем тематическом обращении ЦК к партийным ячейкам на местах: «Работа ведется, предварительные итоги по результатам полугодия, думаю, будем подводить в конце мая перед пленумом».
Важным направлением остается профсоюзная деятельность, добавил господин Новиков: коммунисты еще до пандемии «активизировали работу» с независимыми профсоюзами (их представители, по словам депутата, всегда присутствуют на акциях КПРФ) и параллельно ведут подготовку активистов в рамках специальной обучающей программы. В числе ощутимых результатов этой деятельности среди прочего наработки для написания нового Трудового кодекса, похвастался парламентарий.
КПРФ все сложнее «сидеть на двух стульях», констатирует политолог Константин Калачев: с одной стороны, резко оппозиционная риторика может оттолкнуть сторонников действующего президента, за которого на недавних выборах проголосовала значительная часть близкого к Компартии электората, с другой — для связи с левыми и протестными избирателями коммунистам все же необходимо сохранять в своей повестке элемент контрпозиционирования к власти, что крайне затруднительно в условиях СВО. Первомайская акция, по его оценке, «была весьма политкорректна»: «Коммунисты ищут точки опоры в истории и образах Ленина и Сталина, а про современность говорят не очень охотно и обтекаемо. КПРФ — системная партия, которая сотрудничает с властью, объясняя это патриотическими соображениями и тем, что политика — искусство возможного».