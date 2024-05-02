Третьесторонние переговоры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 мая сообщил о согласии глав МИД Азербайджана и Армении провести в Алматы мирные переговоры. Это фиксация реальности: ни Россия, ни Запад сейчас не могут играть роль активных посредников в сложных двусторонних отношениях соседей, пытающихся перестать быть врагами. Но, в отличие от Баку с его верным союзником Турцией, Ереван в дипломатическом танце с Азербайджаном выглядит одиноким: с Москвой политические отношения находятся на нулевой отметке и продолжают деградировать, а сближение с Западом пока не принесло гарантий безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ»,— говорится в заявлении президента Казахстана, опубликованном 1 мая на его официальном сайте.

Похоже, Касым-Жомарт Токаев, в прошлом глава МИД Казахстана, решил тряхнуть стариной — он занялся дипломатией. В марте президент Казахстана посетил Баку, а в апреле — Ереван.

Во время встреч с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном господин Токаев предложил Казахстан в качестве площадки для мирных переговоров между сторонами.

Баку и Ереван уже довольно давно работают над мирным договором. Но пока, судя по всему, все еще далеки от подписания документа. Армянский МИД 26 апреля сообщил, что получил от азербайджанских коллег очередные предложения по тексту. И это уже далеко не первый обмен.

На этом пути к миру дипломатический ландшафт поменялся уже несколько раз. Россия и Запад весь 2023 год конкурировали друг с другом за статус главного посредника. Главы МИД Азербайджана и Армении встречались то на российской территории, то на Западе — в Брюсселе или Вашингтоне. После азербайджанской военной операции в Карабахе в сентябре прошлого года, после которой регион полностью перешел под контроль Баку, все поменялось. Ереван стал конфликтовать с Москвой и дистанцироваться от нее. В случае с Баку нечто похожее произошло в отношениях с Западом. В итоге Азербайджан стал настаивать, что переговоры о мире с Арменией должны быть двусторонними. И добился своего.

«Сейчас все переговоры не только по делимитации границы, но и по мирному договору проходят в этом формате. Никто в них не участвует. Армения и Азербайджан встречаются в третьих странах в закрытом формате — никакой публичной информации по этому вопросу нет»,— отмечает в беседе с “Ъ” глава ереванского Регионального центра демократии и безопасности Тигран Григорян.

Очередной раунд в Алматы пройдет в таком же формате. Правда, дата встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова пока не названа.

Впрочем, дата встречи — техническая деталь. Главное же то, что ни России, ни Запада в этом процессе нет. По крайней мере на данный момент.

Для Баку это важно, поскольку азербайджанская сторона ведет переговоры с позиции победителя в войне с Арменией, то есть с позиции силы. Это, по сути, недавно признал Арарат Мирзоян в своем интервью телеканалу Al Jazeera. «Наши соседи по-прежнему воздерживаются от того, чтобы ссылаться на Алма-Атинскую декларацию в контексте мирного договора — более всеобъемлющего документа, который будет подписан двумя странами»,— посетовал глава армянской дипломатии. В Алма-Атинской декларации 1991 года, подписанной бывшими республиками СССР, напомним, говорится, что они признают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

Вопрос границ Армения сейчас решает путем передачи ряда своих территорий Азербайджану. В связи с этим в республике периодически проходят протесты разного масштаба. Никол Пашинян объясняет это необходимостью достичь прочного мира.

Параллельно Ереван старается укрепить и максимально развить отношения с Западом.

30 апреля Никол Пашинян встретился в армянской столице с гендиректором Еврокомиссии по вопросам расширения и политике соседства Гертом Яном Купманом, заявив о том, что Армении и ЕС важно развивать отношения. Это продолжение линии на сближение с ЕС, но перспективы сближения остаются неясными.

Сейчас главный двусторонний документ между Ереваном и Брюсселем — Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. «Документ больше о реформах, политических приоритетах. Речи о зоне свободной торговли в нем нет»,— отмечает Тигран Григорян.

Армения, находясь в ОДКБ, сотрудничает в оборонной сфере с Францией — страной—членом НАТО. Но пока это ограниченное сотрудничество, результатом которого стала поставка Еревану партии бронированных машин и обещание поставить системы ПВО. Еще в Армении работает миссия европейских наблюдателей, которые следят за происходящим на армяно-азербайджанской границе. Это взаимодействие стало большим шагом вперед в отношениях Еревана и ЕС, вызвало недовольство Москвы, но все же не стало прочной гарантией безопасности.

Запад, к примеру, не смог и до сих пор не может никак повлиять на Азербайджан, который в 2022 году занял, по оценкам армянских военных и политиков, около 130 квадратных километров армянской территории. Россия, с которой Армения рассорилась, также не поднимает эту тему, хотя и состоит с Арменией в одном оборонном союзе — ОДКБ.

Армяно-азербайджанская эскалация 2022 года, к слову, стала для Еревана одним из поводов для пересмотра отношений с Россией и ОДКБ и последующего разворота на Запад.

Правда, это пока больше декларативный разворот. «Что касается так называемого поворота на Запад, то последняя встреча в Брюсселе 5 апреля (имеются в виду переговоры Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена.— “Ъ”) показала, что в Ереване, Брюсселе, Вашингтоне понимают, что это не может произойти очень быстро из-за структурной зависимости от России в вопросах экономики и энергетики. Больше 50% армянского экспорта идет в Россию, Россия контролирует всю энергетику»,— указывает Тигран Григорян.

По итогам прошлого года товарооборот Армении со странами ЕАЭС составил $7,6 млрд, показав рост на 42,7%. Готовности заместить эти объемы ЕС сегодня не демонстрирует. Не готова к этому и Армения, где только начали задумываться о стандартизации своей продукции, чтобы она соответствовала требованиям Евросоюза.

Политические отношения, безусловно, важны, но экономика и безопасность, особенно рядом с более сильным и не очень дружелюбно настроенным соседом, имеют особое значение. Армения, сведя к минимуму политические отношения с Москвой и, напротив, развивая их с ЕС и США, экономически сильно зависит от России и своего присутствия в ЕАЭС. Безопасность же ей сегодня не обеспечивает никто, кроме нее самой.

Азербайджан в ином положении. У него ровные и даже теплые отношения с Россией и, по сути, союзнические, проверенные войной 2020 года и не только ею отношения с Турцией. Оставшись наедине с Баку, причем по настоянию Баку, власти Армении готовы идти на уступки, в том числе в вопросе делимитации границы, чтобы избежать новых витков эскалации.

Владимир Соловьев