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Коммерсантъ FM
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За добычу мечт

Рост газового экспорта способствовал подъему производства

Добыча газа в РФ в январе—марте выросла сразу на 9,4%, до 196 млрд кубометров. Основной рост, как свидетельствует статистика, обеспечила добыча «прочих производителей», к которым в основном относится «Газпром»: она увеличилась на 13%, до 132 млрд кубометров. Крупные независимые производители сохранили добычу примерно на уровне прошлого года. Так, «Роснефть» нарастила добычу на 1,5%, НОВАТЭК — снизил на 2,6%. Отгрузки с «Арктик СПГ-2» после введения санкций США пока не начались, и НОВАТЭК продолжает поддерживать минимальную добычу на проекте, которая в марте все же оказалась незначительно больше, чем в феврале.

Российский газ в очередной раз продемонстрировал способность заполнять весь предоставляемый ему объем экспорта

Российский газ в очередной раз продемонстрировал способность заполнять весь предоставляемый ему объем экспорта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский газ в очередной раз продемонстрировал способность заполнять весь предоставляемый ему объем экспорта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ в первом квартале (с учетом сожженного в факелах) достигла 196,9 млрд кубометров, что на 9,4% больше, чем годом ранее. В марте российские компании добыли 65,4 млрд кубометров, или на 7,9% выше, чем в марте 2023 года, говорят источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго.

Добыча «прочих производителей», которая практически полностью отражает динамику добычи «Газпрома», в первом квартале выросла год к году на 13%, до 132 млрд кубометров.

В марте «прочие производители» добыли на 11,4% газа больше, чем в прошлом году,— 43,4 млрд кубометров.

Отчасти рост объясняется увеличением экспорта «Газпрома» в ЕС относительно первого квартала 2023 года, когда тот был крайне низким, а также ростом поставок в Китай, говорит независимый эксперт Александр Собко. В прошлом году поставки «Газпрома» в ЕС, по оценке МЭА, упали до исторического минимума в 45 млрд кубометров, тогда как в рекордном для «Газпрома» 2018 году экспорт в ЕС достигал 201 млрд кубометров. Сейчас «Газпром» сосредоточен на увеличении поставок газа в Китай по «Силе Сибири», компания также старается выйти на подписание контракта по газопроводу «Сила Сибири-2».

«Роснефть» заметно снизила темпы прироста добычи газа, которая выросла в первом квартале на 1,5%, до 20 млрд кубометров. В марте добыча компании осталась практически на уровне прошлого года — 6,8 млрд кубометров. В прошлом году компания показывала взрывной рост добычи из-за постепенного запуска проектов «Роспан» и «Харампурнефтегаз». По итогам года добыча выросла на 23,7%, до 66 млрд кубометров, но в текущем году существенного роста не будет, так как добыча на новых проектах уже вышла «на полку».

НОВАТЭК в первом квартале снизил добычу газа на своих объектах на 2,6%, до 20,8 млрд кубометров. В марте добыча компании почти не изменилась год к году, составив 7 млрд кубометров. Основным драйвером роста добычи в первом квартале мог бы стать запуск проекта «Арктик СПГ-2» на Утреннем месторождении, но НОВАТЭК пока не может начать отгрузки СПГ из-за санкций и отсутствия ледокольного флота. Пока добыча на проекте невелика: в марте она составила 148 млн против 83 млн кубометров в феврале. В январе, когда компания начала в тестовом режиме производить СПГ, было добыто 250 млн кубометров. Для работы при полной загрузке одной линии «Арктик СПГ-2» нужно около 800 млн кубометров газа в месяц.

США блокируют доставку оборудования НОВАТЭКу

В первые месяцы ожидалось, что линия «Арктик СПГ-2» будет работать в половину мощности (из-за технологических ограничений), то есть максимально ей бы потребовалось 400 млн кубометров, отмечает Александр Собко. То, что в марте добыча оказалась больше, чем в феврале, может говорить о том, что «Арктик СПГ-2» продолжает работать с минимальной загрузкой, вероятно, ожидая летнего периода, когда для вывоза СПГ можно будет использовать обычные газовозы, считает эксперт.

У прочих крупных нефтекомпаний динамика по добыче за три месяца разнонаправленна.

Так, ЛУКОЙЛ оставил добычу за три месяца и в марте на прежнем уровне — 4,6 млрд и 1,57 млрд кубометров соответственно. Подконтрольная «Газпрому» «Газпром нефть» в январе—марте произвела 7,7 млрд кубометров газа, это на 8,4% больше, чем годом ранее, в марте — 2,6 млрд кубометров, нарастив производство год к году на 11,5%. «Сургутнефтегаз» сократил добычу в первом квартале сразу на 11,3%, до 1,63 млрд кубометров, в марте — на 11,8%, до 553 млн кубометров.

Операторы СРП-проектов улучшили динамику добычи по сравнению с прошлым годом. «Сахалин-1» в первом квартале нарастил производство на 14,4%, до 2,5 млрд кубометров, в марте добыча составила 899 млн кубометров, что на 7,5% больше, чем годом ранее. «Сахалин-2» в январе—марте увеличил добычу на 4,3%, до 4,4 млрд кубометров, в марте — на 3,4%, до 1,49 млрд кубометров.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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